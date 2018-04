Secondo gli esperti, Meghan Markle indosserà un gioiello di Diana durante il matrimonio come "qualcosa di prestato", tenendo fede alla tradizione

Manca davvero pochissimo al royal wedding tra Meghan Markle e il Principe Harry e i preparativi sono ormai quasi giunti al termine.

Tenendo fede alle più classiche tradizioni, la futura sposa dovrà indossare qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di blu e qualcosa di prestato, come auspicio di buona fortuna.

E secondo gli esperti della royal family non sarà una sorpresa vedere la futura sposa percorrere la navata di St. George Chapel con indosso uno degli abbaglianti gioielli di Lady Diana come "qualcosa di prestato" nel rispetto delle usanze.

È risaputo in lungo e in largo che il Principe Harry ha sempre avuto uno strettissimo legame con la vita della madre, tragicamente scomparsa in un incidente d'auto nel 1997, quando Harry era poco più che un bambino, e che tenga molto a farne percepire la sua presenza nei momenti importanti della sua vita.

(Continua sotto la foto)

Per questo gli esperti sono certi che i futuri sposi onorerannno la sua memoria nel loro giorno speciale.

Ne è certamente una prova il fatto che l'amata madre era nei pensieri di Harry quando lui progettò l'anello di fidanzamento che poi avrebbe regalato a Meghan Markle: infatti l'incredibile anello dell'ex attrice di Suits contiene due diamanti della collezione di Diana e una pietra dal Botswana, luogo speciale per la futura coppia reale.

Il principe Harry presterà alla futura moglie qualcosa di molto speciale dalla collezione della principessa Diana.

L'esperta Katie Nicholl ha ipotizzato:

«Harry ha fatto sì che Diana non fosse dimenticata nel giorno del suo fidanzamento [...] Per questo credo ci siano tutte le probabilità che Meghan possa indossare un pezzo della collezione di gioeilli di Diana nel giorno del matrimonio».

E i gossip su quale pezzo potrebbe scegliere la futura sposa stanno già iniziando a circolare.

Grant Harrold, l'ex maggiordomo del principe Carlo e Camilla Parker Bowles, crede che Meghna indosserà la tiara di Diana Spencer, probabilmente la più famosa, cioè la stessa che è stata usata da Diana durante il suo matrimonio con il Principe Carlo.

«Questo potrebbe essere il modo in cui il Principe Harry coinvolgerà sua madre durante il gran giorno, proprio come fece il Principe William quando diede alla sua futura moglie Kate Middleton il suo anello di fidanzamento».

Non tutti però concordano con l'idea che Meghan indosserà la tiara Spencer, semplicemente perché l'ex attrice sposerà un membro della famiglia Windsor, non della famiglia Spencer.

In ogni caso, la futura sposa Meghan potrà scegliere tra un altro dei diademi di Lady D, oppure qualcosa di totalmente diverso, come ad esempio gli orecchini con la perla del mare della Principessa o i suoi diamanti con zaffiri, regalo di matrimonio dattto dal Sultano dell'Oman a Diana e che soddisferebbero anche il bisogno di Markle di "qualcosa di blu".

C'è da dire che in ogni caso casca in piedi.