North West, prima figlia di Kim Kardashian e Kanye West, debutta come modella e posa per i 10 anni della Peekaboo di Fendi insieme alla mamma e Kris Jenner

Che il destino di North West presto si sarebbe intrecciato con il mondo della moda era prevedibile.

E infatti a soli 5 anni la primogenita di Kim Kardashian e Kanye West si prende la scena in uno shooting che la vede insieme alla mamma e alla nonna Kris Jenner.



Il servizio fotografico è firmato Fendi, che festeggia i dieci anni della Peekaboo bag con le tre generazioni di Kardashian insieme.



Non è la prima volta per la piccola Nori, che comunque mostra una certa disinvoltura di fronte all’obiettivo.



Kim Kardashian e North West nelle foto per Fendi



La campagna è stata annunciata dalla stessa reality star sul suo profilo Twitter e pubblicata per la prima volta su WWD.

Le tre generazioni di KarJenner sono ritratte in una villa di Los Angeles in atteggiamenti spontanei, come se si trattassero di scatti normali di famiglia.



In una delle foto Kim, North e Kris sono sedute sul prato. In un’altra a bordo piscina.



La campagna sarà accompagnata da un video, un corto in cui la colonna sonora è affidata a Kanye West e alla canzone Love Lockdown.



Perché Fendi ha voluto le Kardashian



«L’idea era quella di espandere il concetto di famiglia, che è parte della della nostra storia. Volevamo altre famiglie di donne.

Nel caso della Kardashian, sono tre donne dalla forte personalità.

Sono una famiglia iconica, famosa per il loro modo di apparire, ma volevamo mettere in luce un aspetto più intimo», ha spiegato Silvia Venturini Fendi, che era comparsa nella prima campagna pubblicitaria dello scorso aprile insieme alle figlie Delfina Delettrez e Leonetta Luciana.



La passione di North West per la moda



Non è la prima volta che la figlia maggiore di Kim e Kanye posa per un marchio di moda.

A soli 13 mesi era apparsa in un servizio fotografico per Chanel su CR Fashion Book, la rivista fondata dall'ex Direttore di Vogue France Carine Roitfeld.



Fin dalla sua nascita le griffe si sono prodigate a inviare abiti e completi di ogni tipo, comprese borsette e scarpe, che l’hanno resa subito una baby influencer.

In ogni sua uscita Nori sfoggia look che ogni comune mortale si sognerebbe.



Cosa farà North West da grande



Che il futuro della primogenita dei Kimye sia nello showbiz è fuori di discussione.

Resta da capire in che ambito vorrà specializzarsi, se seguirà le orme della mamma concentrandosi più sui social e le linee beauty o magari imitando la zia Kendall e facendo la modella.



Per il momento, a detta di Kim, North vorrebbe fare la make up artist: «Se mi giro un attimo lei prende subito la mia trousse dei trucchi e la ritrovo con il rossetto ovunque.

Ho dovuto comprarle la sua borsetta per i trucchi. È ossessionata dal make up. Ogni volta che mi preparo lei si prepara con me».