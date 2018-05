Katy Perry ha inviato le sue scuse e un ramoscello d'ulivo in segno di pace a Taylor Swift. Che sia finalmente giunta la fine di questa guerra pop?

Ci hanno messo sei lunghi anni, ma finalmente Taylor Swift e Katy Perry hanno messo fine alla faida pop più discussa in assoluto.

Ieri sera Taylor Swift, 28 anni, ha pubblicato un'instagram story rivelando che Katy Perry, 33, le ha mandato un ramo d'ulivo (letteralmente) con un biglietto nel quale si diceva essere pronta a chiarire la loro situazione.

Da notare che ieri era la serata inaugurale del Reputation Tour di Taylor Swift (**qui tutto quello che c'è da sapere sui concerti**), e nella breve story la cantante ringrazia Katy Perry dicendo: «This means so much to me» (Questo significa molto per me).

Cosa c'è scritto sul biglietto di Katy Perry?

Come si può intravedere, la busta che accompagnava il ramoscello d'ulivo era sigillata con l'adesivo di un cane, e del biglietto al suo interno si intravedono le seguenti parole: «Hey old friend—I’ve been doing some thinking on past miscommunications and feelings between us and wanted to clear the air...» (Hey vecchia amica - ho riflettutto sui nostri passati fraintendimenti e sui sentimenti che ci sono stati tra noi, e ora volevo fare chiarezza...).

Al momento Katy Perry non ha ancora risposto alla Instagram Story della Swift, ma comuqnue quanto accaduto conferma più o meno che qualsiasi dramma che stava accadendo tra le due cantanti è finito.

Ma cos'era successo?

Le due cantanti un tempo erano amiche, ma le cose hanno iniziato a prendere una brutta piega nel 2012, anno in cui Katy Perry iniziò una relazione con John Mayer, ex della Swift.

Ma se la faida era inizialmente amorosa, le due cantanti sono poi diventate acerrime nemiche quando la cantante di Roar sottrasse dei ballerini dal corpo di ballo di Taylor Swift, che l'ha accusata di istigare le sue fan contro di lei con l'obiettivo di rovinare la sua immagine.

In questi anni ci sono stati alti e bassi, ma a fare il primo passo verso la riconciliazione è stata Katy Perry quando, lo scorso giugno durante il livestream Witness, dichiarò: «I’m ready to let it go. Absolutely, 100 percent. I forgive her, and I’m sorry for anything I ever did, and I hope the same from her, and I think it’s actually—I think it’s time [...] Maybe I don’t agree with everything she does and she doesn’t agree with everything I do, but I just really, truly want to come together in a place of love and forgiveness and understanding and compassion» (Sono pronta a chiudere la faccenda. Assolutamente, al 100%. La perdono e sono dispiaciuta per tutto ciò che ho fatto, e spero sia lo stessso per lei. Penso che sia veramente giunto il momento di farla finita con questa storia [...] Forse non sono d'accordo con tutto ciò che fa e lei non è d'accordo con tutto ciò che faccio io, ma voglio davvero, davvero voglio riunirci in un luogo di amore e perdono, comprensione e compassione).

Perry ha aggiunto che crede che lei e Swift potrebbero mettere da parte le loro differenze ed essere «rappresentanti di donne forti».

Che sia giunto finalmente il momento?