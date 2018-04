Tutto è pronto per la nascita del terzo Royal baby: al via il conto alla rovescia davanti alla Lindo Wing per l'arrivo di Kate Middleton



Che il conto alla rovescia per la nascita del terzo Royal Baby abbia inizio.

Kensington Palace ha rivelato nuovi dettagli circa la nascita del fratellino di George e Charlotte, confermando che il parto si terrà al St. Mary’s Hospital, come già avvenuto per i due principini.



A dare il via al countdown però è il dettaglio che tutti aspettavano: l’affissione dei divieti di sosta nei pressi della Lindo Wing, l’ala dell’ospedale dedicata alle future mamme.



Sui cartelli compaiono anche le date relative alla restrizione, che individuano quindi l’arco di tempo entro il quale ci si aspetta che Kate dia alla luce il nuovo arrivato, tra il 9 (oggi) e il 30 Aprile.



(Continua sotto la foto)

Stesso posto stesso team

Che Kate avrebbe partorito al St. Mary’s, lo stesso posto in cui aveva dato alla luce George e Charlotte era piuttosto scontato, ma solo recentemente è stato annunciato ufficialmente da Kensington Palace.



Lo staff medico che seguirà la principessa sarà composto da Alan Farthing e Guy Thorpe-Beeston, che l’avevano già assistita per la nascita della secondogenita Charlotte.



Parking restrictions now up outside the Lindo Wing at St Mary's Hospital, Paddington, ready for the #RoyalBaby pic.twitter.com/qKRDHIuJvf — PA Royal Reporters (@PARoyal) 9 aprile 2018

I cartelli intorno all’ospedale



La scorsa settimana aveva fatto il giro del mondo la foto delle inferriate della Lindo Wing in fase di verniciatura, un restyling che lasciava presagire che presto quella stessa recinzione sarebbe stata immortalata da tutto il mondo.

Ora è arrivato un altro tassello a mettere fine all’attesa: i cartelli di divieto di sosta nell’area intorno all’ala dell’ospedale che servono ad agevolare l’arrivo di Kate Middleton e a garantire alla principessa la massima sicurezza.



Quando partorirà Kate Middleton



La data della nascita non si sa, come prevedibile, ma la cerchia di possibilità si restringe nell’arco delle tre settimane che vanno da oggi alla fine del mese di aprile, come si apprende dalle date riportate sui cartelli di divieto.

Per il momento non si sa ancora neanche se sarà un maschio o una femmina, ma anche questa non è una novità.

Nel 2013 e nel 2015, in occasione della nascita rispettivamente di George e di Charlotte, il sesso era stato reso noto al momento della nascita.



Come cambierà la linea di successione al trono



Il Royal Baby numero tre sarà il sesto bisnipote della Regina Elisabetta ed entrerà al quinto posto della linea di successione al trono.

Il nuovo arrivato scalzerà il Principe Harry, che scivolerà in sesta posizione.

Prima di loro, rispettivamente, il Principe Carlo, il Principe William, George e Charlotte.