Dalla carriera in Ted Lasso alla passione per il cinema, ecco chi è Brett Goldstein, l'attore che avrebbe conquistato Jennifer Lopez

Jennifer Lopez potrebbe avere un nuovo amore. E questa volta, accanto alla popstar, non ci sarebbe un cantante o una star di Hollywood particolarmente abituata ai riflettori, ma un attore e comico britannico che negli ultimi anni si è fatto conoscere soprattutto grazie a una delle serie televisive più amate dal pubblico.

Stiamo parlando di Brett Goldstein, 46 anni, diventato famoso per aver interpretato Roy Kent in Ted Lasso e ora al centro delle indiscrezioni sulla vita sentimentale di JLo.

Secondo quanto riportato da Page Six, i due si starebbero frequentando in maniera informale, dopo aver lavorato insieme alla commedia romantica Netflix Office Romance. A riaccendere i gossip è stata la loro apparizione pubblica a una festa a Los Angeles, il 16 ottobre, dopo mesi di speculazioni sulla loro complicità.

Per il momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale della relazione, ma la curiosità intorno all'attore è inevitabilmente cresciuta. Ecco allora sette cose da conoscere sul suo conto.

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1. Brett Goldstein è nato a Londra e ha studiato cinema e femminismo

Nato a Londra il 17 luglio 1980, Brett Goldstein è cresciuto in una famiglia britannica di origini ebraiche.

Prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, ha frequentato l'Università di Warwick, dove si è laureato in Film and Feminism, un percorso di studi che unisce l'analisi cinematografica a quella delle rappresentazioni di genere. Un interesse per le storie e per il modo in cui vengono raccontate che, negli anni successivi, sarebbe diventato centrale nel suo lavoro.

Goldstein, infatti, non è soltanto un attore: è anche sceneggiatore, produttore e autore comico.

2. Prima di diventare famoso ha lavorato in uno strip club

Tra le curiosità più sorprendenti della sua biografia ce n'è una che sembra uscita direttamente da una commedia.

Dopo l'università, Brett Goldstein si trasferì per un periodo a Marbella, in Spagna, per lavorare in uno strip club acquistato dal padre durante quella che l'attore ha scherzosamente descritto come una crisi di mezza età.

Un'esperienza decisamente insolita, che anni dopo avrebbe trasformato in materiale per uno dei suoi spettacoli di stand-up comedy. Il titolo? Brett Goldstein Grew Up in a Strip Club. Perché, evidentemente, quando si ha un passato del genere, sarebbe un peccato non raccontarlo.

3. È diventato famoso grazie a Ted Lasso (anche se all'inizio era stato assunto solo come sceneggiatore)

Per milioni di spettatori, Brett Goldstein è soprattutto Roy Kent, l'ex calciatore burbero, sboccato e sorprendentemente romantico di Ted Lasso.

Eppure, il ruolo che gli ha cambiato la carriera non era stato pensato inizialmente per lui. Goldstein era stato assunto come sceneggiatore della serie e, mentre lavorava ai copioni, aveva cominciato a convincersi di poter interpretare proprio Roy. Senza dirlo ai colleghi, registrò quindi un provino e lo inviò ai produttori, lasciando loro la possibilità di ignorarlo se lo avessero trovato imbarazzante.

Il resto è storia: ottenne la parte e conquistò due Emmy Awards come miglior attore non protagonista in una serie comica, nel 2021 e nel 2022.

4. Brett Goldstein ha creato diverse serie televisive

Il successo di Ted Lasso non è stato un caso isolato. Nel corso della sua carriera, Brett Goldstein ha dimostrato di sapersi muovere con naturalezza tra recitazione, scrittura e produzione.

Insieme a Will Bridges ha creato Soulmates, una serie antologica di fantascienza che esplora cosa succederebbe se la tecnologia fosse in grado di identificare scientificamente la nostra anima gemella. Ha inoltre contribuito alla creazione di Shrinking, la serie Apple TV con Jason Segel e Harrison Ford, che affronta temi come il lutto, le relazioni e la salute mentale attraverso un umorismo delicato e spesso imprevedibile.

Un curriculum che racconta bene il suo interesse per le storie sentimentali, soprattutto quando sono complicate.

5. Ha un podcast dedicato alla sua più grande passione: il cinema

C'è una cosa che Brett Goldstein ama quasi quanto far ridere le persone: guardare film.

Dal 2018 conduce Films to Be Buried With, un podcast nel quale invita attori, comici e altri personaggi dello spettacolo a ripercorrere la propria vita attraverso i film che li hanno segnati.

Il format parte da un'idea piuttosto originale: immaginare che l'ospite sia morto e chiedergli quali pellicole vorrebbe portare simbolicamente con sé nell'aldilà. Ne nascono conversazioni divertenti, personali e spesso inaspettatamente profonde, che raccontano molto anche della sensibilità del loro conduttore.

6. È molto riservato sulla sua vita privata (ma Jennifer Lopez potrebbe aver cambiato le cose)

Nonostante la popolarità raggiunta negli ultimi anni, Brett Goldstein ha sempre cercato di mantenere la propria vita sentimentale lontana dai riflettori.

Tra le poche relazioni note c'è quella con l'attrice e comica britannica Beth Rylance, con cui è stato legato in passato.

Le indiscrezioni su Jennifer Lopez hanno quindi attirato particolare attenzione, anche perché i due avevano già mostrato una notevole sintonia durante la promozione di Office Romance, la commedia romantica in cui interpretano due colleghi coinvolti in una relazione segreta.

Goldstein, del resto, aveva espresso la propria ammirazione per Lopez già anni prima di conoscerla, parlando con entusiasmo della sua interpretazione nel film Hustlers. E la stessa cantante, durante un'apparizione televisiva, lo aveva definito il suo miglior partner per le scene di bacio.

Adesso, secondo le fonti citate dalla stampa americana, quella complicità potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più.