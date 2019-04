Angelina vuole portare i figli nel Regno Unito per tutta la durata delle riprese, e questo renderà la relazione di Brad Pitt con i figli ancora più difficile

Angelina Jolie sembra essere pronta a trasferirsi nel Regno Unito con i suoi sei figli per via delle riprese del suo prossimo film Marvel; ma Brad Pitt non sembra averla presa molto bene.

Il direttore del The Sun Dan Wootton ha affermato in un articolo che la Jolie potrebbe portare i figli lontano dall'ex marito, trasferendosi oltreoceano.

Il film a cui sta lavorando la Jolie, The Eternals, inizierà infatti le riprese a Londra, e l'attrice voleva portare i suoi figli con lei per tutta la durata delle riprese.

Le parole del giornalista

Lo stesso Dan Wotton avrebbe scritto: «Gli amici della coppia, precedentemente conosciuta come Brangelina, mi hanno rivelato che lei vuole portare i loro figli con lei nel Regno Unito per tutta la durata delle riprese».

«Brad è rimasto sconvolto perché questo renderà più difficile vederli, dato che lui ha sempre sede a Los Angeles».

L'executive editor del giornale inglese ha continuato dicendo: «Mi è stato detto che lui non prenderà misure drammatiche per cercare di fermare la cosa. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che è determinato ad avere il minimo contatto con l'ex moglie ma desidera che le relazioni siano armoniose per il bene dei bambini».

E ancora: «Gli amici sottolineano che Brad è il papà dei sogni e che i suoi figli hanno la priorità su tutto, quindi farà tutto il possibile per vederli regolarmente anche se andranno a trascorrere del tempo a Londra con la madre».

Le riprese del film

All'inizio di questo mese, è stato confermato che Angelina Jolie sarà protagonista nel prossimo film Marvel Cinematic Universe, The Eternals.

Il The Hollywood Reporter ha detto che il film si concentrerà «Sulla storia d'amore tra Ikaris, un uomo alimentato dall'energia cosmica, e Sersi, che ama muoversi tra gli umani».

La Jolie assumerà proprio il ruolo della protagonista Sersi, cioè di «Un Eternal più estroverso che non ha avuto paura di vivere in tutta la sua umanità».

Tuttavia, secondo un annuncio pubblicato da Production Weekly, The Eternals inizierà la produzione ad Atlanta, la città più comune per i film della Marvel Studios, il primo agosto.

Anche se è sicuramente possibile che il film abbia diversi set, non c'è ancora una conferma al 100% che le registrazioni avranno luogo anche nel Regno Unito.