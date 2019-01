Adam Levine e Behati Prinsloo hanno comprato la vecchia casa in California dell'ex coppia Ben Affleck e Jennifer Garner per 30 milioni di euro

Da quando hanno annunciato il divorzio nel giugno 2015, Ben Affleck e Jennifer Garner hanno tentato di vendere la loro casa di famiglia a Pacific Palisades, in California; sempre però con scarsi risultati.

O almeno fino a oggi. L'ex marito e moglie hanno finalmente trovato un acquirente in grado di poter raggiungere la cifra stellare della casa: Adam Levine.

Il cantante dei Maroon 5 e la sua compagna top model, Behati Prinsloo, hanno apparentemente comprato la proprietà Pacific Palisades per $ 32 milioni (cioè poco meno di 30 milioni di euro) secondo quanto riferito da TMZ.

E sembra che il cantante di Moves Like Jagger ne sia uscito con un ottimo affare: la casa era inizialmente stata quotata 45 milioni.

La casa

La dimora, in stile ranch, si estende su più di 3 ettari di terreno ed è stata costruita nel 1940 dall'architetto Cliff May.

È noto che quando Ben Affleck e Jennifer Garner hanno acquistato la tenuta 10 anni fa, la casa comprendeva cinque camere da letto e ben otto bagni, occupando un totale di 8.800 metri quadrati.

La coppia presumibilmente ha però riadattato l'abitazione alle loro esigenze, facendo alcuni lavori di ristrutturazione della proprietà nell'ultimo decennio, quindi al momento non è chiaro se la struttura dell'abitazione sia sempre la stessa.

Oltre alla residenza principale ristrutturata, l'ex dimora Affleck-Garner comprende un paio di dépendance: una guest house con due letti, tre bagni e una struttura separata dove è stato collocato uno studio d'arte e una palestra.

Dulcis in fundo: la casa ha anche una piscina e un campo da basket all'aperto.

Il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Garner

Affleck e Garner non vivono più all'interno della casa da un po' di tempo, ma risiedono ancora nello stesso quartiere.

Gli ormai ex marito e moglie vivono comunque a poche case di distanza tra loro; decisione presa di comune accordo per il bene dei tre figli: Violet, 13, Seraphina, 9 e Samuel, 6.

I due attori ci tengono molto a tenere al sicuro i figli. Quando infatti, nel giugno 2015, dopo mesi di indiscrezioni, Jennifer e Ben avevano annunciano la fine del loro matrimonio, avevano parlato così:

«Dopo lunghe riflessioni e un attento esame abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. Andiamo avanti con amore e amicizia l'uno per l'altro, e con un impegno di co-genitorialità per i nostri bambini, dei quali chiediamo che sia rispettata la privacy in questo difficile momento.

Questo sarà il nostro unico commento su questa questione privata. La famiglia viene prima di tutto. Grazie per la comprensione».

