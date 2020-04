Settanta talenti per settanta scatti d'autore in una mostra fotografica (virtuale) a scopo benefico

Non si ferma la forza dirompente dell’arte. Neanche in un momento storico di lockdown che ha travolto tutto, musei e centri espositivi compresi.

Basta solo inventarsi un nuovo modo per renderla fruibile al grande pubblico. Così il fotografo Julian Hargreaves, già noto per i suoi ritratti di celebrities - tra cui Katy Perry, Richard Gere, Juliette Binoche, Eva Herzigova, Naomi Watts, Clive Owen, Nicole Kidman, Colin Firth e Mika -, oltre che per i suoi scatti di moda e i vari progetti realizzati con molte maisons tra cui Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo e Giorgio Armani, consegnandola al web ha dato nuova vita alla sua ultima impresa fotografica.

“Eccellenza Italiana”, questo il titolo della mostra che raccoglie i ritratti che Hargreaves ha scattato ad alcuni personaggi illustri e di successo del mondo del cinema, della musica, dello sport, della moda e dello spettacolo. Settanta talenti, rigorosamente made in Italy, che hanno ottenuto riconoscimenti importanti nei loro ambiti: chi un Oscar, chi un Grammy, chi svariate medaglie Olimpiche.

Ogni ritratto ha una sua storia: Paolo Sorrentino ha posato per Hargreaves a Cannes poco prima del red carpet per la première del suo film “La grande bellezza”; Laura Pausini è sospesa nell’acqua durante le riprese del suo videoclip “Limpido”. Alessandro Borghi, invece, è seduto a un tavolino sulla terrazza dell’Hotel Excelsior durante la Mostra del Cinema di Venezia.

La mostra, già in programma al Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps (a cura di Cristiano Leone, con la produzione di Electa) e poi cancellata causa Coronavirus, è visibile sul suo sito di Julian Hargreaves.

L'iniziativa benefica in favore del Cesvi:

“Per rievocare la bellezza e la storia di Palazzo Altemps, i ritratti si alternano a dettagli di statue classiche che ho scattato durante i miei viaggi”, spiega Hargreaves, che aggiunge: “per contribuire a risollevare la critica situazione che ormai tutti conosciamo, ho deciso di avviare una raccolta fondi a scopo benefico, mettendo a disposizione le mie opere. Ho scelto il Cesvi, dopo aver visto l’impegno e l’entusiasmo di Cristina Parodi e di tutto lo staff della ONLUS (www.cesvi.org). Le foto esposte sul mio sito saranno collegate al sito del Cesvi, per poter effettuare l’acquisto direttamente sul loro portale, al costo unico di 100 euro”.

Le stampe saranno in tiratura aperta, su carta fotografica in formato 30x40cm e verranno spedite direttamente ai donatori. L’iniziativa che vede la partecipazione attiva degli artisti coinvolti, vuole essere anche un segno tangibile di solidarietà nazionale, che qui si manifesta grazie all’esempio di coloro che ci rendono fieri nel mondo.

Madrina dell’iniziativa è Laura Pausini: "ho scelto lei", spiega Hargreaves "perché nella sua carriera non è soltanto un faro della musica italiana nel mondo, ma anche un modello di attivismo sociale".

E come lei, tanti degli artisti ritratti. L’eccellenza, infatti, non è solo un riconoscimento, ma è anche un obiettivo e una responsabilità.