Tra fiori, erbe aromatiche e rugiada della notte, l’Acqua di San Giovanni è una delle tradizioni più affascinanti legate al solstizio d’estate. Un rito semplice e simbolico che ancora oggi viene preparato nella notte tra il 23 e il 24 giugno come gesto di buon auspicio e rinnovamento.

La notte tra il 23 e il 24 giugno, in moltissimi paesi e città italiane, si mette fuori una semplice bacinella d’acqua piena di erbe e fiori. Al mattino, quell’acqua diventa l’“acqua di San Giovanni”, il piccolo rito casalingo che promette purificazione, fortuna e un anno più leggero sulle spalle. È uno dei gesti più antichi legati al solstizio d’estate, sopravvissuto alle epoche proprio perché è facile, poetico e un po’ magico.

Aspettando San Giovanni, vale la pena organizzarsi con qualche giorno di anticipo: decidere dove lasciare la bacinella, quali piante usare, come adattare il rito se vivete in città e l’unico “campo” che avete è il balcone. Qui trovate tutto: quando preparare l’acqua, come comporre la vostra misticanza profumata e come usarla al risveglio del 24 giugno.

Cos’è l’acqua di San Giovanni e perché è considerata “magica”

L’acqua di San Giovanni è, in pratica, una ciotola o brocca piena d’acqua in cui vengono immerse erbe aromatiche e fiori freschi, lasciata all’aperto per tutta la notte tra il 23 e il 24 giugno. Secondo la tradizione popolare, in quelle ore la natura è al massimo della sua energia: la rugiada, la luce delle stelle e il passaggio simbolico del solstizio “caricano” l’acqua di buoni auspici.

Il 24 giugno è anche la festa di San Giovanni Battista, legato al tema del battesimo e della purificazione nell’acqua. Così il vecchio rito pagano del solstizio si è intrecciato con la festa cristiana: un gesto semplice come lavarsi il viso al mattino diventa augurio di salute, amore, protezione per la casa e per i raccolti.

Quando preparare l’acqua di San Giovanni: il momento giusto

La data non cambia mai: l’acqua si prepara la sera del 23 giugno. Il momento ideale per raccogliere erbe e fiori è tra il tardo pomeriggio e il tramonto. Poi si riempie la bacinella, si aggiungono le piante e si mette tutto all’aperto per la notte, fino all’alba del 24.

Se non avete un giardino, va benissimo un balcone, un terrazzo, il davanzale di una finestra. L’importante è che il recipiente stia all’aria aperta. Se è previsto temporale, potete posare la bacinella in un punto riparato, tipo un davanzale coperto: secondo molte tradizioni conta più l’intenzione e il contatto con l’aria notturna che la “doccia” di pioggia.

Al mattino del 24 l’acqua va usata subito. Di solito non si conserva oltre la giornata: ciò che avanza si regala o si restituisce alla terra, versandolo alle piante o in giardino.

Erbe e fiori: la misticanza profumata per la vostra bacinella

Non esiste una ricetta unica. In generale, si usano erbe aromatiche e fiori spontanei non tossici, meglio se commestibili, raccolti in luoghi puliti (quindi niente bordo strada trafficata o campo trattato con pesticidi). Gli esperti di tradizioni popolari ricordano che ogni zona ha le sue preferenze, ma alcune piante sono quasi ovunque.

Tra le erbe “classiche” trovate salvia, rosmarino, lavanda, menta, timo, camomilla, verbena, maggiorana, basilico, finocchio selvatico. Tra i fiori, rose, margherite, papaveri, fiordalisi, fiori di sambuco, iperico (chiamato proprio erba di San Giovanni), artemisia.

A ognuna viene attribuito un significato simbolico: la salvia purifica, il rosmarino protegge, la lavanda porta serenità, la malva addolcisce, la rosa richiama amore e bellezza, la camomilla è legata all’abbondanza, l’iperico alla protezione dalle negatività. Potete seguire queste associazioni o semplicemente scegliere le piante che vi piacciono di più.

Un’ultima nota di buon senso: se non riconoscete una pianta, lasciatela dov’è. Evitate di bere l’acqua di San Giovanni, di metterla sugli occhi o su ferite aperte e fate attenzione in caso di allergie note, soprattutto alle composite come la camomilla.

Come preparare e usare l’acqua di San Giovanni, passo dopo passo

1. Scegliete il recipiente

Meglio una ciotola o una brocca di vetro o ceramica, abbastanza larga da accogliere il vostro mazzetto di erbe e fiori. Riempitela con acqua di rubinetto o di fonte.

2. Raccogliete erbe e fiori la sera del 23

Uscite con un cestino o un semplice sacchetto di stoffa e raccogliete piccoli rametti e corolle, senza spogliare le piante. Molte tradizioni consigliano un numero dispari di piante, spesso 7 o 9, ma non è un obbligo rigido.

3. Create la vostra misticanza

Tornate a casa, sciacquate delicatamente erbe e fiori, poi adagiateli nell’acqua. Potete pensare a ciò che desiderate lasciare andare e a ciò che volete attirare nel nuovo ciclo che inizia.

4. Lasciate la bacinella all’aperto tutta la notte

Posizionatela in giardino, sul balcone o sul davanzale. Nella notte i fiori “riposeranno” nell’acqua, che secondo la credenza assorbirà rugiada, luce lunare e tutta la forza del momento.

5. Al mattino del 24: il rito del risveglio

Appena svegli, prima delle mille cose della giornata, recuperate la bacinella. Potete filtrare l’acqua, oppure tenere le erbe dentro. Usatela per lavarvi viso e mani con gesti lenti, quasi fosse un piccolo rito di bellezza contadino.

Molte persone approfittano di questo momento per formulare una preghiera, un ringraziamento o un pensiero per l’anno che viene: salute, relazioni più sane, un lavoro più soddisfacente. Qualche goccia può essere spruzzata sui davanzali, davanti alla porta di casa o sulle piante del balcone, come segno di protezione simbolica.

Quello che resta, a fine giornata, si versa sulla terra. È un modo elegante per chiudere il cerchio: l’acqua torna al suolo, le erbe al loro elemento, e voi avete già fatto il vostro piccolo bagno di magia di inizio estate.