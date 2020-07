Food blogger e conduttrice tv, Chiara è prima di tutto una mamma che mette i suoi due figli sopra ogni cosa. Ma non per questo si trascura, perché il segreto è «trovare l’equilibrio di tutte le cose, giorno per giorno». In un’intervista, ci racconta come riesce a fare tutto

«Di una risata, due mani sporche di farina e un buon calice di vino, ne ho fatto uno stile di vita…». C’è tutto, o quasi, di Chiara Maci nella frase pubblicata nella bio del suo profilo Instagram e nel suo blog. Anche se, da quando è diventata madre, al cibo e al lavoro si è aggiunto l’amore totalizzante per i suoi figli, che «hanno spostato il centro del mio mondo, ma non per questo ho perso di vista i miei bisogni».



In una chiacchierata con la food blogger e conduttrice tv 36enne, mamma di Bianca (6 anni) e Andrea (3 anni) e compagna dello chef Filippo La Mantia, scopriamo come riesce a fare tutto con naturalezza, senza apparente sforzo e con una carica di energia inesauribile: «Il segreto è nella ricerca e costruzione quotidiana dell’equilibrio di tutte le componenti della vita: figli, lavoro, affetti, famiglia, passioni. Per riuscire a far quadrare tutto, inizio la mattina presto, quando in casa ancora dormono tutti. Programmo la giornata, organizzo, pianifico e non dimentico di prendermi un po’ cura di me. La sera, poi, con la testa satura di pensieri, ma felice, crollo stremata e mi ricarico con una bella dormita».

Come racconteresti in breve la tua vita oggi?

Vivo la vita che ho sempre voluto. Tra viaggi e lavoro; casa, figli e famiglia; cucina, scrittura e fotografia. E trovo anche il tempo di prendermi cura di me. Non mi fermo mai, tranne la notte, quando per fortuna riesco a dormire bene e a ricaricarmi.

Che tipo di donna sei?

Sono sicuramente una donna iperattiva. Non ho mai amato stare seduta, per questo ho lasciato il lavoro in ufficio. Mi sono messa a cucinare, ho fatto della mia passione il mio mestiere, poi ho capito che il mio posto non era stare dietro ai fornelli di un ristorante. Tant’è, appena mi hanno proposto di condurre il programma L’Italia a Morsi, ho colto al volo l’opportunità. Ora viaggio su e giù per l’Italia, sono sempre in movimento. E quando non è per lavoro, rincorro i miei figli da un posto all’altro. Ma è esattamente così che voglio vivere.

Quali sono le tue priorità, i tuoi fondamentali di vita ad oggi?

I miei bambini prima di tutto. E fare in modo che nelle loro vite tutto funzioni. Me lo diceva mia madre quando avevo vent’anni, ma allora non comprendevo il senso delle sue parole. «È compito di una donna gestire e controllare tutto». E oggi ho capito che è così. Ogni cosa che io faccia, tende alla ricerca dell’equilibrio. Così mi trovo all’alba a incastrare appuntamenti, a organizzare le giornate dei miei figli, a fare in modo che gli impegni di casa, lavoro, famiglia combacino con il mio essere donna e insieme madre e compagna presente. È una capacità che non sapevo di avere, e invece…

Rispetto a ieri cos’è cambiato?

Diventare madre ha cambiato tutto. Oggi la priorità sono i miei figli, ma anche in questo nuovo scenario in cui non sono più io al centro del mondo, non dimentico le mie necessità. Penso a Bianca e Andrea continuamente, ma non trascuro me stessa. È il famoso equilibrio di cui parlavo prima…

E che cosa è rimasto immutato?

Io non sono mai cambiata: il mio modo di essere, la mia genuinità, i miei valori e affetti, il mio entusiasmo li ho preservati da tutto. Sono rimasta legata alle mie amiche del liceo, al mio paese natale, il Cilento, alla mia famiglia (che si è allargata, nel frattempo!). La vita indurisce, ammorbidisce, plasma e modella, forse è più facile cambiare che rimanere sé stessi. Ma io mi sento quella di sempre.

Vale anche per i tuoi gusti a tavola e in cucina?

Solo in parte. Alcuni ingredienti che prima ritenevo indispensabili, oggi non lo sono più, e viceversa. Ho cominciato a usare i capperi, per esempio, anche come sostitutivo del sale, o le olive taggiasche. Utilizzo molto meno altri prodotti, come l’avocado, di cui un tempo andavo pazza. Ma nel mio Dna ci sono amori che non finiranno mai: uno su tutti, la mozzarella di bufala, che è un ricordo d’infanzia, è casa, è un pezzo di cuore.

Famiglia e figli, lavoro, viaggi e trasferte: ci sono mai dei giorni in cui ti senti esausta?

Siiiii, quasi ogni sera sono stremata (ride, ndr). Ma questo mi fa sentire realizzata. La mia fortuna è che riesco a recuperare facilmente, grazie anche al fatto che ho delle buone abitudini e uno stile di vita regolare.

Come ti prendi cura di te e del tuo benessere?

Mangio presto la sera, dormo il giusto, non faccio sport ad alto impatto, ma cammino molto. La mattina appena sveglia penso a me, dedico un po’ di tempo alla mia beauty routine e quando ancora tutti dormono, mi preparo la colazione: uno yogurt con frutta e cereali, a volte qualcosa di salato, e sempre un frullato in cui aggiungo 4 misurini di Meritene Proactive, un integratore alimentare che mi assicura la giusta dose giornaliera di minerali e proteine utili al mio benessere.

Che rapporto hai con il tuo corpo/peso?

Durante il lockdown ho preso 6 chili. Ero ferma a casa, uscivo pochissimo e non camminavo come faccio solitamente. E poi chi mi conosce sa che tra l'essere magra e il mangiare di gusto, con amore, scelgo sempre mangiare bene. Ma non ne faccio una tragedia. Li perderò, un po’ alla volta.

Pensi mai ai cambiamenti che il corpo di una donna deve affrontare con il passare del tempo?

Sono più vicina ai 40 che ai 30 anni, vivo già i primi cambiamenti sulla mia pelle. Con una consapevolezza in più: so che volersi bene oggi, aiuta a stare meglio domani. Per questo da donna adulta faccio i regolari controlli specialistici, cammino molto, ascolto i segnali che il mio corpo mi manda. E, un’altra cosa che non facevo a vent’anni, seguo i consigli degli esperti. Come quello di preservare la salute di muscoli e ossa e contrastare gli effetti del rallentamento del metabolismo assumendo ogni giorno un integratore alimentare che mi assicuri il corretto fabbisogno di proteine, vitamine e minerali.

Tra un pranzo a casa, preparato in famiglia e con amore, e una degustazione stellata, cosa scegli?

Nulla mi ricarica di più di un pranzo a casa.

Stanchezza fisica o mentale: qual è il tuo peggior nemico?

Senza dubbio la stanchezza mentale. Per tutto il giorno il mio cervello va a mille, ma una bella dormita mi aiuta sempre a recuperare. Tra tanti pensieri, da quando ho scoperto e uso quotidianamente Meritene Proactive, ne ho uno in meno: assumerlo ogni giorno nelle quantità consigliate mi assicura con un solo gesto il corretto apporto di Proteine, Vitamine e Minerali - in particolare Calcio, Magnesio e Potassio -, ideali per contrastare la sensazione di stanchezza.

Grazie al web ti sei fatta conoscere e apprezzare, ma c’è qualcosa che non digerisci del mondo social?

I social sono dei mezzi di comunicazione potenti, responsabili di influenzare le azioni e i comportamenti di molte persone. Per questo non amo il pressapochismo e l’improvvisazione che spesso vi ritrovo. C’è chi usa il cibo per dire cose estreme, chi promette diete miracolose. E questo può essere pericoloso. Un’altra cosa mi disturba, chi per emergere imita chi ha avuto successo. Per riuscire davvero occorre avere una propria cifra, stile, carattere. E qualcosa di interessante da dire.

Parlando di successi, qual è il tuo next stop?

Prima di ributtarmi nel lavoro, penso all’estate con i miei figli e la mia famiglia. Tutti insieme, sempre in movimento e con il sorriso!

