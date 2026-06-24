La congiunzione tra Venere e Giove del 9 giugno 2026 promette uno spettacolo visibile a occhio nudo. Secondo gli astrologi, quattro segni zodiacali potrebbero beneficiare più di altri di questa configurazione celeste.

Il 9 giugno 2026, poco dopo il tramonto, chi alzerà lo sguardo verso ovest vedrà qualcosa di raro: Venere e Giove strettissimi nel cielo, visibili a occhio nudo come un doppio punto luminoso. Un vero "bacio cosmico" che gli astronomi descrivono come uno degli spettacoli più suggestivi dell’anno.

Gli astrologi vanno oltre: la congiunzione Venere-Giove in Cancro è considerata un picco di fortuna, amore e riavvicinamenti emotivi, che non si ripeterà in questa forma prima del 2028. E, secondo loro, a beneficiarne in modo speciale saranno quattro segni ben precisi: Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno.

Congiunzione Venere-Giove in Cancro: perché il 9 giugno 2026 è speciale

In astrologia, una congiunzione si ha quando due pianeti occupano lo stesso settore di cielo e uniscono le loro energie. Qui parliamo di Venere, legata ad amore, piacere, bellezza e relazioni, che si fonde con Giove, simbolo di espansione, ottimismo e abbondanza. È l’incontro tra le due "fortune" dello zodiaco, piccola e grande.

L’astrologa e tarologa Lourdes Ferro, in una recente intervista al quotidiano argentino Clarín, ha spiegato che questa congiunzione in Cancro colora di emozione tutta l’onda di ottimismo, e che una configurazione così non tornerà prima del 2028. Il Cancro, segno d’Acqua legato a casa, radici e memoria affettiva, sposta il focus dal successo esterno alla sfera più intima: famiglia, relazioni strette, nido interiore. Ferro sottolinea che Venere e Giove in Cancro fanno emergere storie familiari e il femminile che abita in ognuna di noi.

Il clima emotivo: ricordi, figure femminili, ritorni inaspettati

Questo passaggio, spiegano gli astrologi, può riaccendere ricordi legati a madri, nonne, zie o a tutte le figure nutritive della nostra storia personale. Ferro parla della possibilità di riconnettersi con le vicende del "clan femminile" e si chiede perché, proprio ora, molte persone sentano una nostalgia improvvisa per certe donne di casa o per rituali familiari dimenticati. Da qui può nascere il desiderio di riprendere tradizioni, conversazioni interrotte, abitudini che scaldano il cuore.

Nel quadro del 9 giugno 2026 entrano in gioco anche la Luna, associata al mondo emotivo, e Nettuno, legato a intuizione, spiritualità e sogni. Tradotto: sensibilità amplificata, presentimenti fortissimi, sogni carichi di simboli. Il rovescio della medaglia è una certa tendenza a idealizzare passato ed ex, a vedere tutto più romantico di quanto sia stato davvero. Proprio per questo molti astrologi invitano a usare questo transito per chiarire, non per fuggire nella nostalgia.

I quattro segni più toccati: Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno

Questo cielo tocca tutti, ma i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno) sono in prima fila. Sono i segni che danno il via ai cicli e, con la congiunzione nel Cancro, sentono più forte il bisogno di cambiare tono ai rapporti più importanti.

Ariete

Per l’Ariete, fuoco impulsivo, il Cancro è in quadratura: la congiunzione Venere-Giove può far emergere vecchie ferite di famiglia o tensioni di coppia che sembravano chiuse. La buona notizia è che il cielo apre spiragli per riappacificazioni sincere, incontri chiarificatori, "parliamone una volta per tutte". Il consiglio: lasciare un attimo da parte l’orgoglio, contare fino a dieci prima di reagire e usare il coraggio tipico del segno per chiedere scusa o fare il primo passo.

Cancro

Voi Cancro siete letteralmente al centro della scena. Venere e Giove nel vostro segno portano magnetismo, voglia di amare e di lasciarsi amare, ma anche un forte bisogno di sentirvi al sicuro. In amore può essere il momento di parlare di convivenza, di un progetto di famiglia, di un ritorno importante. Single? Gli incontri più significativi possono arrivare attraverso la famiglia, un’amica d’infanzia, un luogo del passato. Sullo sfondo, la possibilità di guarire un rapporto con la madre o con una figura femminile che pesa ancora sul presente.

Bilancia

La Bilancia, segno di Aria governato da Venere, riceve questa congiunzione in tensione dal Cancro. Tradotto: i rapporti diventano tema centrale, soprattutto quelli in cui avete fatto da diplomatiche croniche. Il rischio è di ritrovarsi tra ciò che volete davvero e ciò che fate per mantenere la pace. Il cielo però favorisce chiarimenti eleganti, ma onesti, anche con ex partner o familiari con cui c’è stato un allontanamento. Meglio non rimandare le conversazioni scomode: con Venere e Giove dalla vostra parte, si può dire molto senza litigare.

Capricorno

Per il Capricorno, il Cancro è il segno opposto. L’asse lavoro-famiglia viene messo sotto i riflettori. Chi è sempre stato "quello affidabile" può trovarsi davanti partner o parenti che chiedono più presenza emotiva, non solo supporto pratico. Possibili riavvicinamenti con un genitore, un fratello, un amore storico che torna con richieste di confronto. Il vero lusso, per voi, sarà abbassare un po’ le difese, delegare qualcosa e concedervi di essere vulnerabili senza sentirvi deboli.

Come usare al meglio questa fortuna astrale (anche se non siete tra i 4)

Nelle sere intorno al 9 giugno, guardare il "bacio" tra Venere e Giove verso ovest può diventare un piccolo rituale personale. Potete approfittarne per scrivere un messaggio a una donna importante della vostra vita, riordinare vecchie foto di famiglia, riprendere una tradizione che vi faceva stare bene. Per Lourdes Ferro, il senso profondo del transito è che Venere sta preparando il terreno perché nel 2026 ciascuna possa conquistare lo spazio affettivo che davvero merita.

L’energia è dolce ma potente: invita a prendere decisioni emotive più mature. Meglio non usarla per sognare ad occhi aperti un ritorno impossibile o per riempire i vuoti con spese impulsive. Funziona molto di più se la si vive come una finestra favorevole per mettere ordine nel cuore, scegliere chi tenere accanto e costruire legami che, questa volta, siano all’altezza di ciò che desiderate davvero.