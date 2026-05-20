

Tra l’atmosfera arabeggiante di Mazara del Vallo, il fascino dei bagli siciliani e i rituali wellness ispirati al Mediterraneo, un indirizzo immerso nella natura racconta il volto più autentico della Sicilia occidentale.



Ci sono luoghi che riescono a cambiare immediatamente il ritmo con cui ci si muove. Succede nella Sicilia occidentale, quella meno frenetica e più autentica, dove il paesaggio alterna saline abbaglianti, dune selvagge, uliveti infiniti e città sospese tra culture diverse. Una Sicilia fatta di luce intensa, tramonti che incendiano il mare e architetture che raccontano secoli di dominazioni arabe, normanne e spagnole.È qui, a pochi minuti da Mazara del Vallo, che si trova Almar Giardino di Costanza.

Il resort dal 2022 è entrato nel portfolio di HNH Hospitality S.p.A., uno dei principali operatori indipendenti italiani nel segmento della gestione di hotel e resort a 4 e 5 stelle e dell'extended stay. La struttura è immersa in un grande giardino che da subito accompagna gli ospiti in una dimensione lontana.

Non nel senso dell’esclusività distante, ma in quello più raro della quiete. Appena si attraversa il lungo viale d’ingresso, il paesaggio cambia: palme altissime, fontane scenografiche, ulivi secolari, corti assolate e giochi d’acqua creano un’atmosfera che richiama immediatamente le antiche dimore nobiliari siciliane.

Credits: Courtesy of Press Office

Almar Giardino di Costanza: un baglio contemporaneo immerso nel verde

Almar Resorts & Spa è il brand creato da HNH, esprime un’ospitalità italiana autentica, focalizzata sul lusso responsabile, calorosa e attenta al legame con il territorio. La struttura si ispira infatti ai tradizionali bagli della Sicilia occidentale, reinterpretati con un’eleganza contemporanea fatta di linee morbide, materiali naturali e spazi ariosi. Il nome stesso del resort è un omaggio a Costanza d’Altavilla, madre di Federico II, figura simbolo dell’epoca arabo-normanna che più di ogni altra ha lasciato il segno su questo territorio.

Qui il lusso non è mai ostentato. È piuttosto una sensazione costante, costruita attraverso dettagli silenziosi: il profumo del gelsomino nei viali, le maioliche dipinte a mano, il suono dell’acqua che accompagna le giornate, la luce calda che entra nelle camere nel tardo pomeriggio.

Suite luminose tra maioliche e ulivi secolari

Le camere e le suite (88 in totale) seguono la stessa filosofia. Ampie, luminose, con soffitti alti e grandi porte-finestre, sembrano pensate per lasciar entrare il paesaggio all’interno. I colori richiamano quelli naturali dell’isola - bianco perla, sabbia, grigio cashmere - mentre i dettagli raccontano l’artigianalità siciliana: testate decorate, inserti in ferro battuto, marmi chiari, velluti e ceramiche lavorate.

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Alcune suite si affacciano sulla corte interna dominata dalla piscina in mosaico e dalla fontana a tre livelli; altre guardano verso gli uliveti, le aiuole di agapanti o le palme tropicali che circondano il resort. Gli spazi sono volutamente rilassati, quasi domestici, ma con quella raffinatezza tipica delle grandi residenze mediterranee.

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Il cuore della struttura, soprattutto durante la bella stagione, è la grande piscina esterna. Circondata da lettini oversize, pergolati e vegetazione lussureggiante, diventa il luogo perfetto per rallentare davvero.

Ed è proprio il legame con il territorio uno degli aspetti più interessanti dell’esperienza. La Sicilia occidentale qui entra ovunque: nella cucina, nei rituali wellness, nei materiali e nei profumi.

La Sicilia nel piatto: sapori, sale e Mediterraneo

All’AquaMadre Restaurant, per esempio, il racconto gastronomico parte da uno degli elementi più simbolici di questa parte di Sicilia: il sale. Il nome del ristorante richiama infatti l’“acqua madre”, il residuo salino che si forma nelle saline della costa trapanese. E proprio i sali artigianali provenienti dalle antiche saline di Nubia diventano protagonisti di molti piatti.

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La cucina valorizza ingredienti profondamente identitari: i gamberi rossi e rosa di Mazara del Vallo, considerati tra i migliori del Mediterraneo; il finocchietto selvatico; le arance rosse; i carciofi coltivati vicino alla costa che assorbono naturalmente le note iodate del mare. Tutto viene interpretato con eleganza contemporanea, senza perdere però autenticità.

Per l’aperitivo o il dopocena, invece, il Turchinu Lounge & Terrace è uno degli angoli più scenografici del resort. Il nome “Turchinu”, in dialetto siciliano, indica quella particolare tonalità tra il blu e il verde che caratterizza il mare della costa occidentale.

La terrazza panoramica, decorata con maioliche e affacciata sulla corte centrale, ricorda le atmosfere aristocratiche raccontate ne Il Gattopardo. Al tramonto, con le luci soffuse e l’aria ancora tiepida, diventa uno spazio da vivere lentamente, tra cocktail ispirati agli agrumi siciliani e piccoli assaggi della tradizione locale.

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Anche il Citrus Pool Bar racconta la Sicilia più conviviale e rilassata. Qui il pranzo ha il sapore delle estati mediterranee: panelle croccanti, granite agli agrumi, arancinette, pizze leggere e drink freschi serviti tra palme, fiori tropicali e dettagli in ceramica blu.

Almar Giardino di Costanza: il benessere come viaggio tra culture mediterranee

Ma uno degli elementi che definiscono davvero l’identità del resort Almar Giardino di Costanza è la Almablu Wellness & Spa, una vera oasi dedicata al benessere ispirata alle dominazioni che hanno attraversato la Sicilia nei secoli.

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Il percorso wellness è costruito come un viaggio culturale oltre che sensoriale. L’area arabo-romana accoglie gli ospiti con un hammam immerso tra vapori, mosaici e specchi d’acqua. Si passa poi attraverso ambienti a diverse temperature - tepidarium, calidarium, laconicum - dove il calore, il sale e l’acqua diventano strumenti di rigenerazione profonda. Il bagno turco salino utilizza il sale proveniente dalle saline di Nubia, mentre gli spazi relax ricordano le antiche terme mediterranee.

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La seconda parte della spa richiama invece il mondo normanno e nordico, con bio-saune, sauna finlandese, legni scuri e atmosfere più intime. La piscina interna riscaldata, con colonne in marmo e idromassaggi rivestiti in travertino, sembra quasi un bagno termale romano reinterpretato in chiave contemporanea.

Anche i trattamenti prendono ispirazione dal Mediterraneo. Il metodo “4R Wellness” - Relax, Rebalance, Recharge, Revitalize - accompagna gli ospiti attraverso rituali che utilizzano alghe marine, minerali, oli aromatici e tecniche olistiche. Dai massaggi rilassanti con oli caldi ai percorsi energizzanti con pietre laviche e sale marino, ogni esperienza è pensata per rallentare il corpo e alleggerire la mente.

Ma soggiornare qui significa anche esplorare uno dei territori più sorprendenti della Sicilia.

Mazara del Vallo, la Porta d’Oriente

Mazara del Vallo, spesso definita “Porta d’Oriente”, conserva un’identità unica nel panorama italiano. Passeggiare nella Kasbah significa attraversare un intreccio di vicoli stretti, cortili nascosti, ceramiche colorate e profumi speziati che ricordano il Nord Africa. La città vive da sempre un dialogo naturale con il Mediterraneo e con le culture che lo attraversano.

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Da non perdere il Museo del Satiro Danzante, che custodisce la celebre statua bronzea recuperata nel Canale di Sicilia nel 1998: uno dei ritrovamenti archeologici più affascinanti del Mediterraneo.

E poi ci sono i dintorni. Le saline di Trapani e Marsala, con i loro mulini a vento e i riflessi rosa sull’acqua; i siti archeologici di Selinunte e Segesta; la medievale Erice arroccata sulla montagna; la Riserva naturale dei Gorghi Tondi, dove la Sicilia torna selvaggia e silenziosa. Senza dimenticare le Egadi, raggiungibili facilmente in giornata.

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Un rifugio elegante nel cuore più autentico dell’isola

Per chi desidera vivere il mare con più tranquillità, il resort mette a disposizione anche il Lido di Costanza, una baia di sabbia chiara affacciata sulle acque trasparenti del Mediterraneo. Qui le giornate scorrono lente tra lettini vista mare, snorkeling, aperitivi sul tramonto e il rumore delle onde che accompagna la sera.

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In fondo, è proprio questa la sensazione che resta dopo un soggiorno in questo angolo di Sicilia: quella di aver trovato un luogo capace di far convivere eleganza, autenticità e benessere senza artifici. Un posto dove il Mediterraneo non è solo uno scenario, ma un modo di vivere.