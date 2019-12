Femminilità, fiori ed energia. La collezione presentata in Polonia, ispirata alla natura e con influenze urban, ha davvero impressionato gli ospiti internazionali del gigante dell’abbigliamento.



Il 14 novembre scorso, il colosso della moda C&A ha organizzato un fashion show memorabile sotto le storiche arcate del Fort Legionów a Varsavia, in Polonia. Durante la presentazione delle collezioni primavera-estate 2020 a 215 giornalisti e influencer provenienti da 17 paesi, il brand C&A ha rivelato il tema della serata “La moda è nella nostra natura” e svelato la sua visione: rendere la moda più sostenibile.

Qualche ora prima dell’evento, il camerino illuminato da luci calde è incredibilmente tranquillo. “Ragazza numero 1, puoi iniziare” dice il direttore della sfilata, osservando attraverso la montatura nera dei suoi occhiali, sorseggiando un tè fumante.

“Stop. Puoi restare ferma così? Ok, vai ancora con la musica”. I membri dello staff spostano freneticamente le modelle, dipingono teli, intrecciano e avvolgono il verde intorno alle strutture in acciaio, poste nel mezzo della passerella – il tutto mentre sgranocchiano qualche delizioso cibo polacco.





Gli stilisti prendono gli ultimi appunti delle prove per gli oltre 100 look e gli assistenti lavorano sodo per fare velocissimi cambi di abito sulle modelle. Tutte le luci sono sincronizzate con il brano di apertura della sfilata, “Spaces” della cantante e cantautrice americana Dawn Richard. “Così tanti uomini al potere mi hanno detto che ero troppo coraggiosa, troppo sicura di me stessa, troppo nera, troppo brutta, troppo magra" recitano le parole.

“Era davvero importante per me aprire con queste parole, perché siamo attenti alla diversità,” ha detto a Grazia Neale Pickering, senior design manager di C&A per la linea giovane Clockhouse. “Ho passato notti insonni cercando di capire in che modo i producer musicali potessero mixare tutto questo. So solo che se qualcosa mi dà la pelle d’oca, allora è quella giusta.”





Alle 17:00 gli ospiti hanno cominciato ad arrivare, lasciando i proprio cappotti all'ingresso per dirigersi verso il photo wall e farsi fotografare. Sorseggiando un prosecco con un rametto di rosmarino, giornalisti e influencer si sono accomodati nelle nicchie della fortezza, in piccoli gruppi di 3 o 4 persone.

Molti ammiravano i muri di mattoni, mentre altri cercavano l’angolazione migliore per scattare foto delle splendide finestre che riflettevano attimi della sfilata, da postare su Instagram. Sconosciuti chiedevano ad altri sconosciuti di scattare loro una foto. E un’altra ancora. “Aspetti, possiamo farne un’altra?”. Gli invitati, d’altronde, erano consapevoli di partecipare a uno degli eventi fashion più esclusivi in quel giovedì sera in Polonia e volevano documentarlo.





Prima dell'inizio della sfilata, le persone sono state invitate a esplorare senza fretta le collezioni, una in ogni diversa stanza della fortezza; una sorta di passeggiata che li ha condotti al centro dell'edificio, nel cortile interno, il luogo dello show. E proprio qui che la passerella, decorata come se fosse un "prato urbano", si è illuminata.





La collezione Ladies





La nuova collezione primavera-estate 2020 di C&A "Ladies" mette in evidenza la stretta connessione che esiste tra il mondo naturale e il mondo urbano; una simbiosi tra la vibrante vita cittadina e il potere rigenerante della natura.

Stampe floreali che danno vita ad abiti fluidi a vita stretta, ma anche a voluminose silhouette. In particolare, un abito bianco con maniche a palloncino raccoglie molti consensi e suscita bisbigli da parte dei presenti. Così come "I pantaloni a sigaretta a vita alta", prodotti con cotone biologico.

Un altro capo - "L'abito a maglia color ruggine" - si guadagna l'approvazione del pubblico grazie alla sua fattura sartoriale. I vari stili riflettono l'attenzione sempre maggiore alla sostenibilità che C&A ripone nella creazione di molti capi prodotti con cotone biologico certificato oppure con fibre sostenibili.

"Ispirata agli anni '70 e '80, la collezione include stampe floreali, gonne lunghe, pizzi e volant" dice a Grazia Brigitte Danielmeyer, direttore acquisti della divisione Ladies. "Il pizzo utilizzato deriva dal poliestere riciclato. E' una femminilità spettacolare con tessuti davvero belli che rispecchiano la natura, è molto portabile in un contesto urbano."





La sfilata di C&A a Varsavia

La collezione Ladies Premium





Abiti di sartoria, una vasta gamma di blazer e di completi ispirati al "power dressing" delle sfilate internazionali, C&A ha portato sulla sua passerella una collezione primavera-estate 2020 femminile e audace. Il completo giacca e pantalone rosa confetto, dall'ottimo taglio (e prodotto con cotone biologico), è stato uno dei capi preferiti dal pubblico, insieme al trench di lino color sabbia. Anche le bluse con le maniche voluminose sono davvero cool e si abbinano perfettamente alla gonna lunga con cintura.





Costumi da bagno





Poi sono arrivati i bikini e i costumi interi, alcuni dei quali prodotti per l'80% con nylon riciclato, in una serie fatta di stampe animalier e colori caldi, come verde muschio e cioccolato. Vasta la scelta tra costumi interi incrociati, monospalla oppure con cintura, dal taglio elegante. Un ospite è visibilmente rimasto a bocca aperta al passaggio del nostro capo preferito: un incredibile costume intero, bicolore, con una profonda scollatura, vita alta e schiena nuda.





La sposa





Altro momento importante della serata è stata la collezione Sposa di C&A. Tagli eleganti e una vasta gamma di misure per tutte le donne, sia le taglie più che prémaman, la linea privilegia i dettagli in pizzo. "La maggior parte del pizzo è fatto di cotone" dice Danielmayer. "Il resto è poliestere riciclato. La linea è femminile e la fascia di prezzo ottima."





Clockhouse





Il denim è la base di questa collezione ispirata dagli anni '90 e celebra l'individualità e la diversità dei giovani che la indossano. "Il bianco è la grande tendenza che arriva dalle passerelle" spiega Pickering. "Il bianco e il nero si vendono davvero bene e abbiamo deciso di inserire nella collezione capi principalmente bianchi con accenti neri".

Per la prima volta, Pickering ha messo al lavoro alla collezione denim il design team femminile della collezione Clockhouse con quello maschile. Il risultato è stata una serie di tute in denim anni '90, giacche e jeans da mischiare con i capi bianchi. Tutti i capi denim sono prodotti con cotone riciclato, un tessuto la cui produzione inizia circa sei, otto mesi prima della sfilata.

Di contro, i capi della linea femminile seguono una linea grunge. "Sia il grunge che i capi "da lavoro" sono stati un'importante tendenza per noi in questi ultimi sei, dodici mesi" continua Pickering.

"Volevamo una linea davvero femminile e quindi via libera a piccolissimi fiorellini, in contrasto a capi da lavoro e di decisa ispirazione grunge".

Lo spettacolo giunge alla fine quando le luci si abbassano sul prato urbano e gli applausi risuonano forte e C&A invita ogni ospite a condividere la visione di sostenibilità di #WearTheChange.





Ladies e LadiesPremium di C&A saranno disponibili nei negozi C&A e online a partire da marzo 2020. La collezione Clockhouse è invece disponibile da dicembre 2019.