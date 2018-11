Un cast da 1 a 106 anni per il nuovo spot dell’e-commerce di moda berlinese

Se c’è qualcosa che può colmare un gap generazionale ampio un secolo e unire chi nasce oggi, a chi di anni ne ha 100 o più, è il Natale.

Questa è la convinzione da cui il quartier generale di Zalando, l’e-commerce berlinese di moda, è partito per ideare la nuova campagna "Natale. Mai fuori moda" per le feste 2018.

Guardate il video è diretto Jake Nava già regista per Beyoncé e Adele.



Perché Natale, ma più in generale la stagione delle feste, è quel momento dell’anno in cui anche i più misantropi sentono tangibile il desiderio di stare con gli altri. Non importa che ci siano generazioni, background di provenienza, o stili diversi, festeggiare con i propri cari non andrà mai fuori moda.

Che Natale sarebbe senza la frase di rito della zia "In fondo non è obbligatorio essere fidanzate, si sta bene anche sole, tesoro"? Lo amiamo sia per lei che per tutti gli altri con cui lo passeremo. Ed anche per loro che ci vestiamo a festa: la ricerca del look giusto è un rito che rende le giornate natalizie uniche.

Lo spot riassume la filosofia di Zalando, che con più di 2000 marchi è il marketplace di moda con la più vasta scelta in Europa, riunendo le esigenze di una donna sporty come quelle di un neonato.

Nella gallery potete scoprire tutti gli outfit della campagna e magari farvi ispirare per la vostra mise natalizia. Giocate d'anticipo, e state attente che la zia non vi rubi il pacco appena arrivato da Zalando!