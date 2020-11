Voglia di una nuova borsa? Quelle della nuova collezione di YNot? sono tutto quello che vi serve per completare con un tocco di glamour i vostri look quotidiani.

Una shopping bag dalle fantasie floreali quando ci sentiamo particolarmente romantiche; uno zainetto con le borchie quando abbiamo bisogno di una buona dose di grinta per affrontare gli impegni quotidiani; una tracolla con le stampe delle più belle città al mondo quando vogliamo gridare la nostra voglia di libertà: le borse possono dire tanto di noi, della nostra personalità e del nostro stato d’animo e puntare su modelli dalle stampe grintose, dai colori audaci e dai dettagli che si fanno notare è il modo migliore per esprimere al meglio la propria individualità e svelare ogni giorno un nuovo lato di sé.

Lo sa bene YNot?, brand milanese da sempre impegnato nella creazione di borse che sono molto più di un semplice accessorio e che diventano dei veri e propri contenitori di emozioni, degli strumenti attraverso cui raccontare la propria storia, da scegliere in base al proprio carattere o al proprio mood del momento.

E quale migliore occasione dell’arrivo delle feste per regalarsi (o regalare) qualche nuova borsa del brand da aggiungere alla propria collezione invernale di it bag?

YNot?: le borse della nuova collezione per l’autunno-inverno

Per l’autunno-inverno 2020-2021 YNot? propone infatti una ricca collezione di borse capaci di venire incontro a tutte le esigenze di stile.

A modelli essenziali, dalle linee pulite e dai toni neutri che si abbinano con qualsiasi capo e accessorio già presente nel guardaroba, si alternano proposte dai colori e dalle stampe più vivaci o impreziosite da inserti metallizzati, ricami floreali, stampe color block, che si rivelano la scelta giusta per uscire dagli schemi, andare oltre convenzioni e dare un tocco di personalità anche ai look più semplici.

Borse di YNot?: i modelli top da non lasciarsi scappare in questa stagione

Tra i modelli che meritano subito un posto in wishlist, sicuramente quelli della linea "YesBag", marchio di fabbrica del brand che si compone di shopping bag, tracolle, zaini, portafogli e camera bag dalle stampe che celebrano la donna e la sua voglia di libertà e raffigurano alcune tra le più belle città al mondo.

Perfette per immergersi nella magica atmosfera delle metropoli e raggiungere (anche solo con la mente) le città più affascinanti, anche le borse delle linee “Street” e “Instant” che rappresentano rispettivamente le strade e i monumenti simbolo di grandi capitali della moda, come Parigi, Milano, New York e Londra.

E non mancano neanche modelli passepartout, ancora più facili da abbinare, dalle forme tradizionali e le linee classiche.

Dalle borse a stampa paisley dal gusto retrò a quelle dalle romantiche fantasie floreali; da quelle in pelle a tinta unita a quelle ricche di dettagli luminosi, stelline e borchie: sul sito ufficiale di YNot? potete trovare un’ampissima selezione di modelli adatti ad ogni occasione, da scegliere in base al vostro stile e al vostro mood, che sono anche un’ottima idea regalo in vista delle feste natalizie!