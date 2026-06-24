Ricchi di personalità e dinamismo, i vestiti con le frange sono il modello chic da sfoggiare per tutta l'estate: ecco le varianti "click to buy" più belle di stagione

Fresco e disinvolto, è il pezzo chiave del momento: l'abito che si muove con te. I vestiti con le frange continuano, infatti, ad essere protagonisti della stagione estiva. Ancora una volta, pronti a svoltare i look quotidiani, e quelli per le occasioni speciali con il semplice movimento.

Sono abiti vivi, capaci di comporsi e scomporsi rimanendo sempre fedeli a loro stessi. Pezzi chic carichi di personalità, consistenze tattili e dinamismo. A volte moderna rilettura degli abiti charleston delle iconiche flapper girls, a volte manifesto di un nuovo minimalismo in cui le frange sono apparentemente un dettaglio.

Tra i modelli dell'estate 2026 che danzano a ogni passo, ci sono tubini con frange: alternativa chic al più classico smanicato.

Fringe t-shirt dress di cotone colorato da indossare con sandali flat o sneakers. Frange lunghe e sottili che corrono lungo maxi slip dress. E ancora su orli di abiti scivolati asimmetrici in satin. Lavorazioni crochet su vestiti in maglia leggera.

Copricostiumi a rete da sfruttare al pari dell'abito elegante con frange. Non mancano citazioni boho chic tra i fringe dress 2026 dell'estate. E ancora tocchi moda anni '70 con touch western.

Ma la vera novità legata al ritorno delle frange sta nella sartorialità. Sono abiti chic, sofisticati e liberi.

Qui, i modelli imperdibili da comprare subito online. Sfogliate la nostra gallery per trovare il vestito con le frange perfetto perfetto per l'estate.

Vestiti con le frange: le varianti più chic da avere

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