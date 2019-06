Dal triangolo in lurex con le balze al costume monospalla con tagli cut-out: ecco i pezzi chiave della nuova collezione beachwear di United Colors of Benetton.



Il countdown è ufficialmente partito: l’estate si prepara a entrare nel vivo, le vacanze sono sempre più vicine e questo significa che è già tempo di cominciare a preparare i bagagli.

Che sia per un breve weekend al lago, un fine settimana a bordo piscina o una lunga vacanza al mare, vi aiuta United Colors of Benetton a trovare i costumi giusti da infilare in valigia!

La nuova collezione di beachwear del brand è un trionfo di fantasie all over e colori vitaminici e i suoi costumi da bagno sono tutto quello che vi serve per entrare appieno nel mood estivo.

Per un’estate all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, via libera a costumi interi, con spalline sottili o in versione monospalla; a bikini a fascia, a triangolo o a balconcino: modelli adatti a tutte le esigenze (e le silhouette) che vi accompagneranno per tutta la stagione.





La nuova collezione beachwear di United Colors of Benetton





La collezione del brand è infatti molto ampia e variegata e spazia dai costumi interi con le coppe, perfetti per chi ha delle forme generose e ha bisogno di un adeguato sostegno, a pratici bikini a fascia o a triangolo, tutti declinati in una palette di colori vivaci e arricchiti da piccoli dettagli femminili, come ruches, balze e volant.

Chi specialmente sulla spiaggia non vede l’ora di osare con colori e fantasie, non potrà dire di no ai costumi interi a righe multicolor, ai due pezzi a pois o ai bikini a fascia con le stampe animalier, perfetti per dare una sferzata di energia ai look vacanzieri.

Chi invece anche al mare ha uno stile più sobrio e discreto, può optare per i costumi a tinta unita, modelli più versatili ma altrettanto trendy, che assicurano la giusta dose di eleganza anche sul bagnasciuga.

Pronte a scoprire i modelli più cool dell’estate?