La stilista americana torna alle sue radici e per la nuova stagione presenta una collezione dall’eleganza senza tempo che celebra le sue origini e i suoi ricordi d’infanzia.

Un viaggio a ritroso nel tempo tra i più bei ricordi della sua giovinezza: è nata così la nuova collezione primavera-estate 2021 di Tory Burch che rievoca il passato con un pizzico di nostalgia ma che guarda anche al futuro.

A ispirare la nuova collezione infatti le esperienze e le emozioni che la stilista americana ha vissuto nei suoi luoghi del cuore, come la scuola elementare Quacchera e la fattoria dei genitori; ma anche piccoli oggetti che da sempre hanno per lei un grande valore e che richiamano alla memoria i suoi ricordi più felici, come i cesti intrecciati della lavanderia di famiglia o le trapunte fatte a mano esposte in vetrina nei negozietti di Reading.

In un periodo così difficile, segnato da una forte incertezza e da una grande voglia di cambiamento, la stilista americana riparte dalle sue origini e per la nuova stagione punta tutto sul minimalismo.

Il risultato? Un guardaroba più essenziale che mai e una collezione che vede un ritorno alla semplicità e in cui si mixano capi senza tempo, semplici e funzionali, e pezzi più creativi.

La nuova collezione di Tory Burch per la primavera-estate 2021

Colore e leggerezza sono il leitmotiv della collezione. A tonalità neutre come il bianco, l’avorio e il nero, si alternano tocchi di verde, giallo e blu che spazzano via il grigiore invernale. Le silhouette sono morbide e rilassate, le stampe super femminili e i capi, come quelli in popeline di cotone o twill di seta, leggeri e impalpabili.

Da usare da soli ma perfetti anche per il mix&match, caftani, tuniche, abiti in cotone, camicette, maglioni dal gusto retrò, gonne a portafoglio e pantaloni dai tessuti leggeri che sono i pezzi chiave attorno ai quali costruire i look quotidiani.

I pantaloni in crêpe sono i più fedeli alleati per essere sempre comode ma con stile. I modelli a vita alta o stretti alla caviglia, abbinati a giacca in felpa, blazer, camicie leggere e t-shirt, si possono indossare h24, da mattina a sera.

Ricami, fantasie floreali, dettagli in macramé e capi iper femminili come le camicette in pizzo con il colletto removibile regalano una nota romantica anche alle mise più basic.

Questa primavera-estate gli impegni in agenda si affronteranno con una buona dose di allegria e positività grazie anche alla t-shirt in cotone con la scritta “Olive You” e al maglione con inserti che richiamano la stilista, il marito e i loro amati amici a quattro zampe.

E per la nuova stagione Tory Burch ha presentato anche il nuovo “T Monogram”, il logo a doppia T con i motivi dei tessuti trapuntati di Pennsylvania Dutch che la fashion designer ha visto per la prima volta da bambina durante le sue visite ai villaggi Amish vicini alla sua fattoria di famiglia.

Versatili e adatti a ogni occasione piccoli accessori, come foulard stampati, collane con fiocchi in macramé e occhiali da sole dalle montature vintage; e le borse che spaziano da modelli evergreen, come le shopping bag in pelle o le tracolle in pelle intrecciata, a proposte più divertenti, come le clutch a fiocco o le tracolle con motivi color block.

Tra i pezzi forte della nuova collezione per la primavera-estate 2021, le calzature artigianali che coniugano alla perfezione comfort e stile, come i mocassini, proposti sia in versione flat sia con il tacco impreziosito da dettagli a punto croce, i sandali Capri con logo in filigrana dorata, le espadrillas in pelle scamosciata e i sandali imbottiti: tutti modelli capaci di aggiungere un tocco di eleganza nonchalant a qualsiasi look.

Su quali capi e accessori mettere subito gli occhi? Alcuni dei nostri preferiti li trovate nella gallery a seguire.

Tory Burch: i capi e gli accessori della nuova collezione per la primavera-estate 2021 Maxi dress a maniche lunghe a stampa foulard

Borsa a secchiello con monogram e dettagli floreali

Chemisier a stampa floreale dal tocco retrò

Maglione oversize d'ispirazione Baja con intarsi geometrici

Sandali Capri con lacci da annodare alla caviglia

Mini bag a tracolla con monogramma a T in jacquard

Caftano corto a stampa foulard

Cappotto ricamato dai motivi geometrici

Cappello a falda larga con monogramma a T

Borsa a tracolla in pelle e rafia con logo dorato

Orecchini con doppia T e gocce in resina e vetro

Borsa con tracolla dorata e maxi logo

Pantaloni a gamba larga a stampa floreale

Borsa a secchiello con monogramma a T

Gonna a portafoglio a stampa geometrica

Caftano lungo a stampa foulard

Borsa a tracolla in pelle intrecciata

Sandali infradito con maxi logo

Camera bag in pelle verde

