A distanza di tre anni, Tommy Hilfiger torna a New York con la sfilata TOMMYNOW e lancia la nuova collezione TommyXZendaya per l’autunno 2019.



In un luogo leggendario, l’Apollo Theater di Harlem, dove in passato si sono esibiti grandi miti della musica come Aretha Franklin, Ella Fitzgerald e i The Rolling Stones, su una passerella trasformata per l’occasione nel set di un vecchio film anni ’70: è questa la location d’eccezione scelta da Tommy Hilfiger per festeggiare il suo ritorno a New York e presentare “See Now, Buy Now” TOMMYNOW, un grande show che ha visto anche il debutto della nuova collezione TommyXZendaya per l’autunno 2019.

Dopo il grande successo della linea primaverile continua dunque il sodalizio tra Tommy Hilfiger e la sua brand ambassador che proprio ieri hanno presentato nella Grande Mela la loro nuova capsule collection che ridefinisce il concetto di “power dressing” e celebra i temi dell’inclusività e della diversità, tre tematiche che stanno molto a cuore al brand e che Zendaya aveva già portato in passerella a Parigi la scorsa primavera.

Più che una sfilata, quella di ieri all’Apollo Theater è stata un vero e proprio spettacolo, con balli e performance di musica live, in cui sia i clienti presenti allo show sia quelli connessi virtualmente da ogni parte del mondo, hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza di e-commerce davvero unica e di acquistare direttamente i look avvistati in passerella e sfoggiati dalle modelle con un semplice click, sfruttando la realtà aumentata.

"È il punto di partenza per riportare il nostro evento "See Now, Buy Now" TOMMYNOW sulle passerelle di New York dopo un tour mondiale. Siamo orgogliosi di mettere in scena uno spettacolo sempre diverso da quello che il nostro settore ha già visto. Sono stato subito entusiasta del suggerimento di Zendaya di portare TOMMYNOW ad Harlem, continuando a celebrare la diversità e l'inclusività, sempre al centro della nostra collaborazione e parte fondamentale del DNA del marchio" ha affermato Tommy Hilfiger.





TOMMYNOW: la sfilata esperenziale all’Apollo Theater di Harlem





I capi visti in passerella riflettono appieno lo stile audace di Zendaya, fuso alla perfezione con il tocco moderno di Tommy Hilfiger.

I completi di velluto, proposti in una palette che spazia dal burgundy al nero e al bianco, sono uno dei pezzi cult della collezione e si indossano con tacchi alti e bluse con il fiocco a qualsiasi età.





In una collezione che celebra le donne forti non potevano mancare i capi animalier, da indossare in total look o da portare con i capi in pelle per un look ancora più deciso.





I maxi dress di tulle si indossano con collant velati e preziosi sandali argentati. E proprio i riflessi metallizzati sono un motivo ricorrente in tutta la collezione e fanno capolino su abiti e pantaloni a gamba larga che richiamano subito in mente le atmosfere dei favolosi anni ’70.





Quanto alle fantasie dominanti, oltre a quelle animalier, ci pensano stampe check, pied-de-poule e pois a dare personalità ai look quotidiani e a impreziosire cappe, cappotti e bluse con maxi fiocco sul collo.





TommyXZendaya: la nuova collezione per l’autunno 2019





Nata per celebrare l’empowerment femminile, la collezione TommyXZendaya si lascia ispirare dalla moda degli anni ’70 e ’80 e si compone di capi e accessori facili da portare nel quotidiano, concepiti per far sentire le donne più sicure di sé e a proprio agio ovunque esse vadano.

L’empowerment è un tema molto caro a Zendaya che in questa collezione ha voluto fortemente condividere la sua energia e il suo spirito ottimistico per ispirare le nuove generazioni e spingerle a essere sempre se stesse, a imparare ad accettarsi e a seguire il proprio istinto senza avere paura di rompere gli schemi.

E il power dressing, che è il motore della collezione, emerge anche dalla nuova campagna scattata dal fotografo Steven Klein, che ha come protagoniste proprio Zendaya e un gruppo di donne moderne che sfoggiano i capi di questa nuova capsule, muovendosi con piglio sicuro.





La nuova collezione “TommyXZendaya” è un vero e proprio inno alle donne forti e non poteva che essere ricca di capi dai colori e dalle stampe audaci che consentono di esprimere al meglio la propria personalità. Dai completi d’ispirazione maschile ai vestiti a pois con fiocco sul collo, dai cappotti leopardati ai pullover dai riflessi metallizzati. Ecco alcuni dei pezzi chiave di questa nuova inedita collezione.





TommyXZendaya: i capi della nuova collezione per l’autunno 2019 Trench di pelle nera by TommyXZendaya

Blusa leopardata con fiocco sul collo by TommyXZendaya

Abito a pois con fiocco sul collo by TommyXZendaya



Giacca di velluto con cintura in vita by TommyXZendaya

Pantaloni a gamba larga di velluto by TommyXZendaya

Blusa a maniche corte con il fiocco by TommyXZendaya



Pantaloni a stampa pitone by TommyXZendaya

Cappa a stampa check con cintura in vita by TommyXZendaya

Jeans bootcut by TommyXZendaya



Dolcevita dai riflessi metallizzati by TommyXZendaya

Giacca corta in shearling by TommyXZendaya

Pantaloni a vita alta con quadri e pois by TommyXZendaya



Giacca a quadri e pois by TommyXZendaya

Gonna midi pitonata by TommyXZendaya

Pantaloni di pelle neri by TommyXZendaya



