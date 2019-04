Vi presentiamo insieme a Timberland la City Maker milanese Antonella Pesenti e la sua Frida Bike

Timberland è stato uno dei primi marchi che in largo anticipo sui tempi ha inserito l’abbigliamento nella sfera dello stile di vita: per la filosofia del brand da sempre è fondamentale che le persone possano scegliere un prodotto non solo perché è di tendenza ma soprattutto perché rispecchia certi valori.

L’ultimo esempio? Le nuove sneaker presentate per la primavera estate 2019: Delphiville.

La silhouette chunky è quella del trend del momento, ma Timberland va oltre il concetto di accessorio cult, progettando una scarpa che diventa sinonimo di lifestyle.

Una scarpa da vivere, per abitare la città ogni giorno, indoor e outdoor, grazie ad una suola oversize progettata per garantire (davvero) la massima elasticità, comfort e stabilità, sia con un look più formale sia nei momenti di relax.

Nessuna scelta imposta, i colori natural come beige, marrone chiaro, argento, dorato, violetta e nero di Delphiville sono facili da abbinare secondo il proprio gusto.



Per il marchio avere un impatto positivo sul mondo non significa solo progettare prodotti migliori promuovendo un atteggiamento responsabile nella moda, ma anche coinvolgere persone che condividono gli stessi ideali.

Da questa stagione Timberland racconta i City Makers, talenti che puntano ogni giorno a fare la differenza, a vantaggio del pianeta, delle propria comunità e del futuro di tutti.

È il caso di Antonella Pesenti, anche lei pioniera, come Timberland, ma della bike community milanese. Antonella ha usato la sua esperienza decennale nella moda per raccontare il mondo delle cargo bike e le possibilità che offrono, aprendo una ciclo officina a misura di mamma: Frida Bike.

Noi di Grazia.it l’abbiamo incontrata per scoprire di più su di lei.



Com’è nato il tuo interesse per il ciclo attivismo?

Sono sempre andata in bicicletta, non solo ora come mamma ma già mentre studiavo, e poi da lavoratrice. Penso sia uno strumento di indipendenza unico, a zero impatto ambientale, che con bassissimi costi di manutenzione ti permette di essere autonomo e di raggiungere qualsiasi luogo nel mondo. Vien da sé che mi sono da subito schierata in difesa dei diritti di chi la bicicletta la sceglie come credo, partecipando ai primi movimenti comparsi in città, come le Critical Mass.

Cosa sono le cargo bike e come sono entrate nella tua vita?

Dopo aver avuto i miei due bimbi nel 2015, a distanza di un anno l’uno dall’altro, non potevo spostarmi in bicicletta con loro. La cargo bike ci ha ridato l’indipendenza e la possibilità muoverci su e giù per la città in piena libertà e sicurezza: è una bici con carrello frontale con capacità di portata fino a 100kg e pedalata assistita. Nessuna auto, nessun carburante. In Italia erano uno strumento sconosciuto all’epoca (oggi a Milano la comunità è cresciuta parecchio), io le ho viste la prima volta in Olanda e me ne sono innamorata.

Frida Bike: perché è una ciclo officina a misura di mamma?

Con Frida Bike ho voluto condividere con tutte le famiglie la possibilità che la cargo bike mi ha regalato. Non propongo un oggetto, ma uno stile di vita. Riparo e vendo le cargo bike ma Frida Bike è diventata una community, un luogo sociale. Prima di diventare mamma ho sfilato come modella per una ventina d’anni, il che mi ha insegnato la forza di comunicazione delle immagini. Ho raccontato uno strumento sconosciuto come le cargo bike attraverso la mia figura di mamma ciclista, simbolo di un movimento lento, pacifico e green come è il ciclismo.



Le prossime attività di Frida Bike?

Siamo reduci da una spaghettata in ciclo officina, uno dei momenti conviviali che organizzo in modo autonomo, l’anno scorso ho coinvolto le mie cliente nella Milano Fancy Women Bike Ride, una pedalata che si svolge in tutto il mondo. Ora stiamo lavorando per portare un rappresentante della categoria ciclisti al comune di Milano.

Se volete conoscere Antonella potete raggiungerla alla sede di Frida Bike, in via Piero della Francesca 34 a Milano.



Nel frattempo sfogliate la gallery e non perdetevi le nuove Delphiville di Timberland che abbiamo selezionato per voi.