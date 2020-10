Un dono artigianale e ricercato, da comporre come si preferisce, con beads in argento 925 e vetro lavorato a mano

Passione artigianale e design ricercato: è nata la nuova collezione di gioielli THUN by TROLLBEADS. I brand hanno unito le loro due anime, utilizzando tutta la loro creatività ed esperienza artigianale per interpretare la fiaba gentile di THUN.

Il bracciale diventa così un'emozione tradotta in un dono unico e originale, realizzato con beads in argento 925, creati artigianalmente utilizzando l’antica tecnica orafa della cera persa, e beads in vetro, lavorati a mano attraverso la tecnica per avvolgimento. Questa lavorazione dà vita a risultati sempre differenti e imprevedibili, così da rendere ciascun beads unico.

Le icone, le forme e i colori sono quelli dell’inimitabile palette THUN, così come la libertà di comporre i gioielli, che fa parte dell'identità di TROLLBEADS, per dare emozione ad ogni storia.

Potrete scegliere tra 17 differenti beads, realizzati in argento e vetro, 3 pendenti e 4 differenti chiusure. Le icone THUN sono valorizzate dalla sapiente lavorazione dell'argento che riesce a coglierne tutti i dettagli. Non mancano elementi floreali, cuori e le figure più amate, come il tenero orsetto Teddy, la dolce Tartaruga con Coccinella, la delicata Farfalla. L’iconico Angelo, simbolo di protezione, nato a Bolzano nel 1950, è declinato sia come beads che interpretato come chiusura.

In edizione limitata trovate una composizione unica, il Bracciale dei Desideri, che oltre al bracciale in argento, è composto dalla speciale chiusura e dal beads in argento che raffigurano una coccinella e un tulipano a cui si aggiunge un beads in vetro traslucido che raccoglie tutti i colori della collezione.

I gioielli THUN by TROLLBEADS I beads sono in argento 925 e in vetro, lavorati a mano

Si possono scegliere gli elementi che si preferiscono: fiori, cuori e le immancabili figure come il tenero orsetto Teddy, la dolce Tartaruga con Coccinella, la delicata Farfalla.

Fiaba e magia

Tra i vari bracciali componibili c'è anche il Bracciale dei Desideri : una composizione unica in edizione limitata.

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...