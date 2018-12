Swatch ha lanciato una nuova collezione di orologi custom made, un grande aiuto per evitare di perdere tempo in regali anonimi

Non è solo una questione di avere amici difficili: un orologio personalizzato è un regalo unico, specialmente a Natale. Così oltre ai modelli più conosciuti e al polso di mezzo mondo, Swatch ha lanciato una linea personalizzata che non a caso di chiama Swatch X You.

La grande novità è che da oggi è possibile personalizzare il quadrante e il cinturino in plastica più famosi al mondo, creando uno Swatch che, se non è per noi, è per qualcuno di importante. Del resto dedicare a un amico qualcosa di unico è anche dirgli che teniamo ai suoi gusti e alle sue passioni.

Il concept Swatch X You è semplice: 15 texture ispirate alla moda e al design, al colore della cassa tra cui scegliere, più una frase da incidere sul retro. Per far sentire speciale qualcuno, ogni volta che guarderà le lancette, in ogni momento della giornata.

Noi sappiamo già come personalizzare Swatch X You per i nostri regali di Natale, e voi?

Sfoglia la gallery per scoprire la nostra selezione di texture e versioni custom made Swatch X You.

Il regalo di Natale: Swatch X You.