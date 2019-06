Ancora una volta la stilista si batte per l’ambiente e porta avanti la sua idea di moda sostenibile con una nuova collezione eyewear realizzata con materiali naturali, rinnovabili e biodegradabili.







La Festa della Terra viene celebrata ogni anno in una giornata di primavera, ma le sue bellezze e le sue meraviglie dovrebbero essere festeggiate ogni giorno.

Sfruttare al meglio le risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione, prediligere i materiali rinnovabili, evitare gli sprechi: basta poco per difendere la Terra e salvaguardare l’ambiente e spesso sono proprio i piccoli gesti che possono fare la differenza e proiettarci verso un futuro più sostenibile.

Ci sono aziende che hanno deciso di cambiare le cose, facendo il possibile per rendere il nostro pianeta ancora più bello, e Stella McCartney è forse il più fulgido esempio nel mondo della moda.

Negli ultimi anni il brand si è impegnato a favore della sostenibilità e con le sue collezioni eyewear ha confermato che si possono creare accessori altamente desiderabili e a impatto zero.





La nuova collezione sostenibile di Stella McCartney





Ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della nuova collezione Stella McCartney Eyewear la grande attenzione della stilista per l’ambiente.

Vegetariana convinta, Stella McCartney ha usato infatti solo materiali alternativi e tecnologie innovative per dar vita a questa nuova linea di occhiali, con l’obiettivo di salvaguardare le foreste e promuovere la circolarità.

Sviluppata in partnership con Kering Eyewear, la nuova collezione è stata creata senza utilizzare plastica o altri derivati dal petrolio e le montature sono realizzate in bio-acetato, un materiale rinnovabile e biodegradabile, una versione più naturale del tradizionale acetato.

Il risultato? Una linea di occhiali unica e contemporanea. Proprio come i materiali naturali utilizzati.





Il garden party che ha svelato in anteprima i nuovi occhiali "green" di Stella McCartney





Una piccola anticipazione della nuova linea Stella McCartney Eyewear è stata svelata in occasione della presentazione delle collezioni Donna primavera 2020 e Menswear primavera-estate 2020, durante un garden party allestito a Milano, in via Cappuccio, tra nastri riciclati, realizzati con tessuti d’archivio e poi donati agli studenti della scuola di design, e una luna gigante sullo sfondo a illuminare lo spazio.

Presente all’evento anche un gruppo di attivisti che ha organizzato una piccola manifestazione pacifica, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul delicato tema del cambiamento climatico e di diffondere messaggi di speranza per un ambiente (e un futuro) migliore.

Una vera e propria festa all’aperto alla quale hanno partecipato celebrities, influencer e friend of the house che hanno sposato appieno l’approccio green della stilista.

Ecco alcune foto del party!