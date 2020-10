La nuova collezione multi-sport COLD.RDY di adidas unisce sport, prestazioni elevate e stile. È perfetta per allenarsi all’aperto, in sicurezza, tutto l’inverno. Anche quando le condizioni climatiche si fanno più avverse

Fare sport fa bene al corpo e alla mente. Farlo all’aperto, nella natura selvaggia come in un parco cittadino, è anche più salutare e produce effetti ancora più straordinari.

Ma se da un lato gli spazi aperti sono un vero santuario del fitness e del benessere, dall’altro le rigide condizioni climatiche costituiscono uno dei principali ostacoli all’esercizio nei mesi invernali.

La soluzione in vista della stagione invernale - con le temperature che tendono progressivamente a diminuire, l’umidità che avanza e la pioggia sempre pronta a sorprendere - è attrezzarsi scegliendo capi di abbigliamento tecnici e accessori adatti ad affrontare anche le condizioni climatiche più avverse.

Nasce per questo la nuova collezione multi-sport di adidas COLD.RDY: proteggere chi fa sport all’aperto dagli agenti atmosferici.

COLD.RDY è realizzata con materiali resistenti e traspiranti, che trattengono il calore, isolano dal freddo anche nelle rigide condizioni invernali e, insieme, favoriscono la circolazione dell’aria e la gestione dell’umidità, così che il corpo rimanga asciutto per tutta la durata dell’attività.

(Nella foto sopra e di seguito Simona Quadarella, nuotatrice italiana specializzata nello stile libero, indossa i capi della nuova collezione COLD.RDY di adidas).

Sport, prestazioni e stile

La collezione COLD.RDY di adidas coniuga sport, prestazioni e stile. Reinterpreta l’abbigliamento sportivo outdoor in chiave innovativa, con silhouette modellate, inserti tecnici e colori audaci.

Dettagli ispirati al design delle divise militari, ampie zip per una facile gestione in movimento, le tasche frogmouth per un accesso rapido, mentre la posizione precisa delle cuciture elimina il tipico rigonfiamento derivante dalla sovrapposizione di più pezzi, garantendo la massima libertà di movimento.

Più strati, più calore

La collezione COLD.DRY è composta da diversi elementi sovrapponibili in maniera personalizzata per consentire a chiunque di ottimizzare a piacimento il livello di calore.

Un primo strato tecnico da allenamento COLD.RDY con collo alto e maniche lunghe, ovvero un base layer slim fit isolante, idrorepellente e antivento, che protegge dal freddo, dalle infiltrazioni di vento e permette al sudore di distribuirsi in maniera rapida, allontanando così l’umidità e mantenendo la pelle asciutta. Il modello è dotato di una tasca laterale con zip e le maniche con asole per i pollici per una copertura elevata.

Tight lunghi Alphaskin COLD.RDY con taglio a compressione e girovita alto ed elasticizzato a due strati, per un comfort impareggiabile. Il materiale isolante COLD.RDY mantiene il corpo caldo e asciutto, mentre il tessuto Alphaskin fascia i muscoli per favorire il dinamismo durante gli allenamenti più intensi.

Come secondo strato, caldo e stiloso, nella linea COLD.RDY spicca un Parka imbottito con zip integrale, cappuccio regolabile con cordino e protezione per il viso rimovibile, per il massimo comfort dalla testa ai piedi. Un capo versatile che può essere sovrapposto per aumentare il livello di calore e copertura, oppure indossato da solo nelle giornate più miti.

Nelle giornate più fredde, la Felpa Adidas Z.N.E. COLD.RDY Athletics è l’aiuto in più: isolante, con zip integrale e lo stiloso taglio ampio che permette di indossarla sopra gli altri indumenti.

Ultima, ma non ultima, la giacca senza maniche imbottita COLD.RDY 3-in-1: è impermeabile, con zip integrale e collo alto, dotata di fasce imbottite sovrapposte per ridurre le zone esposte al freddo e la dispersione del calore.

COLD.RDY è indossata dall’oro olimpico Jessica Ennis-Hill.

La collezione è disponibile su adidas.com e tramite l’app adidas.