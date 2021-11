Il brand di alto artigianato fiorentino ci presenta due nuove icone e “Contemporary”, la collezione per l’autunno-inverno 2021 che guarda al passato, al presente e al futuro.

Linee pulite, stile discreto e una palette di colori sofisticati. Segni particolari? Raffinatissime.

Sono le borse della collezione “Contemporary” de Il Bisonte, storico brand fiorentino che ha fatto dell’alta artigianalità il suo marchio di fabbrica.

Per l'autunno-inverno 2021 il brand ha reinterpretato alcune delle sue borse storiche, declinandole in nuovi materiali e realizzandole con nuove lavorazioni, ed ha lanciato anche nuovi modelli dalle forme inedite. Giusto in tempo per la prossima sessione di shopping!

Pensate per durare una vita intera mantenendo intatta la loro bellezza e la loro unicità, le borse della collezione vengono prodotte in Toscana dove gli artigiani della filiera cortissima a KM30 del brand utilizzano ancora antiche tecniche centenarie, come la concia al vegetale della pelle di vacchetta.

L’impegno ambientale de Il Bisonte passa anche dall’utilizzo di nuovi materiali rigenerati, come il re-suede e pelli compostabili e riciclabili come la vacchetta a bio-concia. Scelte che confermano la forte volontà del brand di aprirsi alla circolarità e guardare al futuro in ottica sempre più sostenibile.

Anche i colori delle borse sono en pendant con la natura. Nella palette si alternano infatti sfumature ricercate, come il verde oliva, il terra di Siena, l’azzuro cielo e il castagno rosa; toni naturali come il sigaro e l'ocra; ma anche tonalità più luminose, come il menta e il rosa.

Sole e Mini Sole al centro della nuova collezione “Contemporary” de Il Bisonte

Grandi star della nuova collezione del brand, Sole e Mini Sole sono due borse dal design essenziale che meritano proprio un posticino nel guardaroba per l’autunno-inverno.

Non solo bella ma anche sostenibile, Sole è la classica borsa passepartout da indossare h24. È realizzata in vacchetta, una pelle di altissima qualità lavorata con sostanze naturali, come il tannino ricavato dalla corteccia degli alberi di castagno. Ha i manici in corda, è morbidissima e grazie ai suoi bottoni sui fianchi diventa ancora più capiente.

Formato mini, ma stile maxi per Mini Sole, la piccola borsa bicolor che si può indossare sia a mano che a tracolla. La sua particolarità? È realizzata in due diversi materiali: pelle di vacchetta conciata al vegetale e Re-suede.

Come scoprire tutti i modelli della collezione “Contemporary” de Il Bisonte? Basta dare un'occhiata al sito ufficiale del brand oppure fare un salto in uno dei suoi punti vendita.