Timberland presenta Berlin Park, le nuove sneakers con plateau da indossare con i look casual e non solo

Celebrate in passerella, sdoganate per l’ufficio e persino per le occasioni più ricercate: da qualche stagione le sneakers stanno vivendo un momento d’oro e, complici le ultime tendenze che strizzano l’occhio allo sportswear, sono diventate parte integrante dei look quotidiani.

Per la Primavera-Estate 2018 Timberland le propone in una versione nuova e moderna chiamata Berlin Park, un modello iconico nato per venire incontro alle esigenze delle donne di oggi, sempre in bilico tra la voglia di sfoggiare calzature al passo con gli ultimi trend e la necessità di essere a proprio agio ovunque esse vadano.

Disponibili in 6 diversi colori, le nuove sneakers di Timberland sono realizzate con l’intersuola in EVA, un’innovativa tecnologia che assicura comfort e sostegno ad ogni passo e grazie al plateau curvato in gomma consentono di guadagnare qualche centimetro in più senza dover soffrire.

Dimenticate le vecchie calzature sportive da indossare solo in palestra o nel tempo libero: le nuove Berlin Park in nabuk e con il plantare in OrthoLite®, un materiale ultra-traspirante che sostiene il piede e garantisce leggerezza e massima protezione, si abbinano con grande facilità sia di giorno che di sera e si riveleranno le vostre migliori alleate in questo periodo di transizione in cui è già tempo di accantonare stivali e stivaletti ma è ancora troppo presto per le calzature estive.

Perfette con un semplice paio di jeans e una t-shirt basic, impeccabili anche con pantaloni a gamba larga, gonne plissé e abiti iper femminili: le Berlin Park sono molto versatili, si prestano a qualsiasi abbinamento e hanno tutte le carte in regola per diventare quel pezzo jolly della scarpiera da sfoggiare in qualunque occasione.