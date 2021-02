Blauer Usa presenta la nuova collezione per la primavera-estate con una campagna che è un inno alla positività e all’ottimismo.

Lasciarsi alle spalle questo periodo delicato e guardare al futuro con maggiore fiducia: è questo l’imperativo di Blauer Usa che per la nuova stagione ci esorta a fronteggiare le sfide quotidiane con positività e ci invita a superare con la giusta dose di ottimismo anche i momenti di difficoltà.

Gioia, entusiasmo, serenità e allegria traspaiono infatti dalla nuova campagna del brand realizzata in collaborazione con il fotografo James Mollison il cui claim non poteva che essere “Smile”, un vero e proprio invito ad affrontare la vita con il sorriso.

Al centro della campagna, capi dalle tinte vivaci e dalle stampe multicolor che richiamano alla mente i colori dell’arcobaleno e portano una ventata di freschezza e una buona dose di buonumore nel guardaroba primaverile.

Blauer Usa e la nuova collezione per la primavera-estate 2021

Star indiscusse della nuova collezione del brand, che ancora una volta dimostra di avere molto a cuore il tema della sostenibilità, i capispalla, indispensabili per iniziare una nuova stagione nel segno dello stile e del colore.

Da best seller come i bomber, i blazer, i raincoat e le giacche di pelle, tutti declinati in una palette di colori vivaci, proposti con romantiche stampe floreali ma anche con più grintosi motivi animalier; ai piumini ultra-light realizzati con imbottiture ecologiche, come Sorona, Thermofix e Repreve, fibra tessile sostenibile ottenuta dalle bottiglie di plastica riciclata.

A richiamare lo stile urban-military, i pantaloni che grazie ai loro tessuti morbidi e confortevoli possono essere indossati con nonchalance h24: modelli chino, cargo e jogger sono alcuni dei pezzi chiave della stagione, insieme ai jeans realizzati rigorosamente con tessuti green.

Pratici e perfetti per dare un tocco femminile ai look quotidiani, gli abiti chemisier dalle silhouette essenziali che sono proposti in varie lunghezze e realizzati con tessuti naturali come il popeline, lino e il tencel, una fibra ricavata dalla cellulosa dell’eucalipto. Eco-friendly, proprio come i capi di maglieria dai tessuti sostenibili e le t-shirt in cotone organico, a tinta unita e stampate.

In perfetto stile Blauer, le felpe con il logo, fedeli alleate per affrontare gli sbalzi di temperatura al massimo dello stile, da portare con look casual e disinvolti ma da usare anche sopra a gonne e abitini per sdrammatizzare le mise più femminili.

Ma ecco alcuni dei pezzi forte della nuova collezione del brand.