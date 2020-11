Il nuovo oggetto del desiderio dell’autunno-inverno 2020? La bucket bag di Trussardi, una preziosa alleata di stile da indossare h24.

Della dimensione ideale, né troppo grande né troppo piccola, pratica, comoda e raffinata, e declinata in tre varianti di colore super versatili che la rendono perfetta con qualsiasi look: ecco l’identikit della nuova it bag di Trussardi, una borsa a secchiello dall’eleganza contemporanea che ha tutti i requisiti per diventare la vostra nuova best friend e finire dritta dritta nelle vostre wishlist.

Non c’è niente di meglio di borsa nuova di zecca per risollevare l’umore (e le sorti dei nostri look), se poi si ha la possibilità di investire su un modello passepartout da sfruttare h24, durante tutto l’anno, non si può proprio chiedere di più!

Ispirata da un secchiello già presente nell’archivio storico del brand, questa borsa dallo stile intramontabile è infatti il classico evergreen capace di resiste alle tendenze passeggere del momento, un modello sempre attuale da acquistare una volta e indossare per sempre.

Trussardi e la sua nuova it bag per l’autunno-inverno 2020

In pelle morbida e arricchita con l’iconico logo con il levriero, simbolo del brand, grazie al suo manico in nappa e alla sua catena in ottone galvanizzato la nuova it bag di Trussardi si può portare sia a mano che a tracolla ed è ancora più funzionale.

Le sue linee pulite e la sua silhouette minimal la rendono adatta ad ogni occasione: è l’accessorio giusto per dare un twist in più ai look da tutti i giorni, ma si presta molto bene anche ai mix&match più raffinati ed è un’ottima soluzione anche di sera, in abbinamento alle mise più eleganti e ricercate.

E poi è declinata in tre colori super chic (nero, crema e terra) che sono facilissimi da abbinare e che si sposano perfettamente con gli altri capi e accessori già presenti in qualunque guardaroba, il che di certo non guasta!

Se volete regalarvela non dove far altro che trovare la vostra variante preferita e dare il via allo shopping! La nuova borsa a secchiello di Trussardi è infatti già disponibile nei punti vendita del brand e anche online su trussardi.com.