Quest'anno potete stare tranquille, nell'e-commerce Zalando trovate tutti i regali perfetti per il Natale 2018

Il conto alla rovescia per Natale sta ufficialmente per partire, tra poco più di un mese sarà quel magico momento dell'anno che tutti aspettiamo. L’atmosfera è quasi nell’aria, siamo davvero più felici.

Sino a quando il pensiero va alla lista di regali da fare: le best friend esperte di moda, mamma e papà, nipotini e poi un lui. Ovvero gusti agli antipodi.

Ma se ancora non avete le idee chiare e avete bisogno di qualche suggerimento, l’e-commerce fashion berlinese Zalando può essere il complice giusto per compiere in grande stile questa mission impossible: 2,000 brands di abiti, scarpe, borse e jewellery con una selezione di pezzi che riuniscono tutte le ultime tendenze.

Nello shop on-line di Zalando le nostre amiche cool più esigenti verranno soddisfatte, magari con degli orecchini cerchietti come quelli di Pilgrim o una borsa in stampa pitonata giallo fluo di Topshop. Ma anche la nostra mamma, con una mini bag rosa Coccinelle e le cuginette con abitini glitterati romantici The New. Senza dimenticare il lui per cui una camicia blu botton-down Calvin Klein è il regalo perfetto per insegnargli finalmente come indossare la camicia senza sentirsi ingessato.

Sfogliate la gallery per scoprire tutti i pezzi di Zalando scelti da Grazia!

fullscreen ...