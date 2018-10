L'iniziativa continua nelle boutique MAX&Co. di tutta Italia

Sono iniziate le sessioni di personal styling firmate MAX&Co.: le nostre stylist Benedetta Ceppi e Donatella Sgroj hanno partecipato agli eventi nei flagship di Milano e Roma e hanno seguito le clienti per aiutarle a trovare nuovi look al passo con le ultime tendenze.





Noi le abbiamo intervistate per rubare qualche indizio sui trend avvistati durante le due giornate di incontri con le lettrici di Grazia e le clienti MAX&Co. Secondo Benedetta e Donatella, "un capo immancabile nei look di questa stagione è sicuramente il cappotto, in tutte le varianti: a vestaglia, monopetto, militare. Un classico, uno dei best pieces MAX&Co. E poi il velluto, anche a coste larghe, un super must per l’inverno 2018”. Due proposte che si adattano facilmente a tutti i guardaroba.





Ma per chi di voi non avesse potuto partecipare nessuna paura: gli eventi MAX UP YOUR WARDROBE non finiscono qui. L’appuntamento è nelle boutique selezionate di tutta Italia con il team di esperte MAX&Co. fino al 31 ottobre.

Scoprite quella più vicina a voi e prenotate il vostro appuntamento di styling personalizzato telefonando o direttamente in store per non perdere l'occasione di vivere quest'esperienza e dare nuova energia al vostro guardaroba.