Perché i nuovi gioielli PANDORA parlano di voi e del vostro stile

Non è un segreto che il nostro aspetto racconti molto di noi: che sia la nostra immancabile camicia bianca oversize, i capelli raccolti a treccia o una messa in piega sempre impeccabile anche nelle torride giornate estive.

Ma quando si tratta di parlare di una donna poche cose sono eloquenti come i gioielli.

Ecco perché i nuovi bracciali PANDORA Reflexions sono totalmente versatili e personalizzabili, perfetti per interpretare al meglio le mille sfaccettature della vostra unica femminilità.



Tre stili diversi realizzati con i bracciali della nuova collezione PANDORA Reflexions: minimal ed essenziali, oppure romantici e carichi di magia, o magari l’opposto, glamour e super elaborati, per infinte combinazioni.

E a proposito di personalità, PANDORA ha pensato ad un nuovo concorso per farvi scoprire qualcosa in più sul vostro stile e su come valorizzarlo.

Dal 4 al 21 ottobre, rispondete alle domande del test sul sito PANDORA per ricevere consigli su look, make-up e gioielli. Per tutte in omaggio un abbonamento annuale all’edizione digitale di Grazia.

Potrete anche vincere un bracciale PANDORA Reflexions al giorno e un’esclusiva esperienza “di stile” da vivere insieme a PANDORA e GRAZIA durante la settimana della moda milanese di Febbraio 2019.

Non aspettate! Che vinca la migliore!