Ma non è finita qui: PANDORA ha in serbo per voi una sorpresa "fashionable"

Come si reinventa un cult? Bella domanda e arduo compito, soprattutto se l’icona in questione è quel bracciale con charm che in pochi anni ha trasformato PANDORA in uno tra i brand di gioielli più famosi al mondo.

Ma i neo direttori creativi del marchio danese A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo e hanno chiaro il punto di partenza: la versatilità.

Ecco perché hanno pensato alla nuova collezione Autunno 2018 di bracciali e charm Reflexions.

Maglia metallica che segue i movimenti del corpo, in tre varianti: PANDORA Shine, PANDORA Rose e Argento Sterling 925. Charm a clip intercambiabili. Personalizzabili al 100% per infinite combinazioni.





Per il duo creativo i gioielli devono essere uno strumento nella mani delle donne. Un oggetto unico al mondo, per mostrare la propria idea di femminilità, di stile e per raccontare qualcosa di sé.

E proprio al vostro stile, PANDORA dedica una sorpresa: un nuovo concorso pensato per far scoprire a tutte le donne il proprio stile e come valorizzarlo.

Dal 4 al 21 ottobre, rispondete alle domande del test sul sito pandora.net per ricevere consigli su look, make-up e gioielli e un abbonamento annuale all’edizione digitale di Grazia.

In palio un bracciale PANDORA Reflexions al giorno e un super premio da vere fashion addicted: un’esperienza “di stile” esclusiva da vivere insieme a PANDORA e GRAZIA durante la settimana della moda milanese di Febbraio 2019.









Cosa state aspettando? Scoprite il vostro stile e tutti i segreti per non passare mai inosservate!