5 orologi e altrettanti mix & match effetto “wow”, per essere impeccabili dall’alba al tramonto. E sempre perfettamente puntuali!



L’orologio non è solo un accessorio pratico: è anche un dettaglio estetico in grado di svoltare totalmente il look.

Proprio come un gioiello, riesce a illuminare un outfit così come a renderlo più grintoso. Questione di cinturino, di quadrante. Ma anche di stile. Per essere perfette in ogni ora del giorno (e della sera), il vostro best friend deve diventare l’orologio giusto.



Abbiamo selezionato 5 modelli di orologio versatili e adatti a ogni occasione, dress code e guardaroba. Ve li proponiamo con altrettanti mix & match in cui si incastoneranno alla perfezione. Come un diamante che brilla (e vi farà brillare) di stile.









Orologio total black + gonna e camicia romantic chic

Un orologio nero con un design minimalista va bene sempre, sempre e sempre. Sceglietelo con un quadrante squared per essere ancora più raffinate: l’essenzialità è un classico intramontabile della moda (e non solo di quella).

Il mix perfetto? Con un look elegante che “shakera” femminilità e tocco manlike. Una gonna longuette total black con camicia bianca arricchita di dettagli in pizzo nero? Assolutamente sì.

E per dare un color touch grintoso, le pumps red passion sono l’escamotage ideale.





Orologio modello Première CHANEL, gonna longuette ALEXANDER MCQUEEN, camicia MIU MIU, pumps in suede PRADA



Credits: Chanel Horlogerie, Mytheresa





Orologio silver & pink + pantaloni e cardigan easy chic

Un orologio dal quadrante tondo con cinturino a maglia metallica che mescola silver e rosa? Ultra femminile ed elegante.



Un abbinamento originale è quello con pantaloni a palazzo in maglia multicolor (scegliendo come fil rouge cromatico sempre il rosa), un cardigan cropped e un paio di pumps in stile Mary Jane, con i laccetti di chiusura arricchiti da inserti di cristallo. Cristallo che richiamerebbe i brillanti di cui il quadrante dell’orologio è tempestato.







Orologio modello Lady-Datejust ROLEX, pantaloni palazzo in maglia MISSONI, cardigan cropped in cascheremo BRUNELLO CUCINELLI, pumps MIU MIU



Credits: Rolex, Mytheresa





Orologio classic con cinturino in pelle + english style

Un classico in materia di orologi è quello con quadrante tondo e cinturino in pelle. In stampa cocco e di colore nero si sposerà con qualsiasi outfit. Sceglietelo con inserti preziosi, come brillanti che illuminano lo sguardo di chi è intenta a guardare che ore sono.



Per quanto riguarda l'outfit, puntate sullo stile all’inglese. Un blazer nelle nuance pastello, come il carta da zucchero, un paio di pantaloni chinos bianchi e scarpe stringate modello derby un po’ old school saranno co-protagonisti perfetti dell’orologio classic.

Un look che rievoca le uniformi dei giocatori di polo, quindi assolutamente chic.







Orologio modello Happy Sport CHOPARD, jeans slip a vita alta BOTTEGA VENETA, blazer in gabardine BOTTEGA VENETA, scarpe stringate in pelle CHURCH’S



Credits: Chopard, Mytheresa







Orologio gold squared + chemisier animalier

Per un tocco anni Ottanta , di super tendenza, l’orologio deve essere assolutamente dorato. Con cinturino a maglia gold e quadrante squadrato, sarà il "centro" perfetto del vostro outfit.



Il puzzle fashion ideale ha poi come tassello principale un abitino chemisier in stampa leopardo, per un tocco graffiante e attualissimo.

Stivaletti di pelle modello tronchetto con tacco stiletto e una borsa a secchiello in pelle trapuntata con dettagli metallici dorati completeranno il quadro.





Orologio modello Panthère CARTIER, abito chemisier VERSACE, stivaletti in pelle JIMMY CHOO, borsa secchiello GUCCI



Credits: Cartier, Mytheresa, Net-a-Porter, Farfetch





Orologio bordeaux + look tomboy chic

Un orologio perfetto per l’autunno-inverno? Quello che si intona con il colore numero uno della stagione: il bordeaux.

Un orologio con cinturino in pelle burgundy e quadrante rotondo in tinta sarà il perfetto passe-partout.



Mescolarlo a un outfit un po’ mannish lo valorizzerà ancora di più: con una jumpsuit, un paio di stivaletti in pelle bordeaux e un cappello in stile tomboy l’effetto wow è assicurato!







Orologio midello Metro TIFFANY, jumpsuit in lana e seta GUCCI, stivaletti in pelle GIANVITO ROSSI, cappello in lana e cotone MAISON MICHEL



Credits: Tiffany, Mytheresa