Cosa c’è di più prezioso del tempo? La risposta è i nuovi modelli di orologi gioiello: unici, sofisticati, estremamente luxury, che spiccano al polso per l’essenzialità del design e la lucentezza del metallo. Le linee scultoree e avvolgenti delle maglie ipermoderne duettano con i quadranti preziosi finemente cesellati in madreperla o incastonati di diamanti.

Gli orologi realizzati nei materiali nobili come l’oro e il silver sono dei veri e propri oggetti del desiderio, sinonimo di perfezione e lusso di alta orologeria. Vi presentiamo i modelli nelle tre varianti di colore metal: rosé, gold e silver.

L’orologio rosé si impone con garbo, è ultra femminile, romantico e dona un allure vagamente posh. I modelli sono molto variegati tra loro e si va dagli effetti tridimensionali dell’orologio Ice Cube di Chopard all’eleganza lineare di Fendi.





Rosé: i bagliori metallici per gli orologi di stagione ROLEX Lady Date Just in oro everose e diamanti.

PATEK PHILIPPE Orologio in oro rosa e diamanti.

FENDI Orologio con bracciale rigido in acciaio inossidabile.



Gli orologi gold sono dei pezzi iconici rivisitati in chiave contemporanea, capolavori dal sapore artigianale che sintetizzano un lusso ermetico e disinvolto.





Gold: i bagliori metallici per gli orologi di stagione CARTIER Orologio Tank Française con cassa in oro giallo.

GUCCI Orologio Grip in pvd dorato.

CALVIN KLEIN Orologio in pvd dorato.



LONGINES Agassiz Collection in oro giallo.

Infine, le algide sfumature dell'argento sono un vero must. Chanel propone scenografiche maglie metalliche che si trasformano in un lussuoso orologio bracciale dai riflessi inaspettati. Baume&Mercier fonde la sontuosità dell’haute joaillerie in un doppio giro metal.





Silver: i bagliori metallici per gli orologi di stagione CHANEL Code Coco acciaio con diamanti.Credits: CHANEL Horlogerie



Baume&Mercier Orologio Petite Promesse.

TIFFANY Orologio in acciaio inossidabile.



JAEGER LE COULTRE Rendez Vous night and day.

Insomma, se siete in cerca di un accessorio esclusivo sfogliando le nostre selezioni, troverete una collezione di orologi ad alto tasso di eleganza.