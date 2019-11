Originale e molto raffinato. Ecco i modelli più belli e versatili dell'autunno, in versione squadrata!





Un orologio con quadrante squadrato? È sempre perfetto.

Originale, elegantissimo e adatto a ogni occasione. In una parola: un passe-partout!

Grazie alla linee rette e minimaliste che incorniciano le lancette, un orologio “squared” è in grado di dare il tocco "posh" a qualsiasi look, che sia più daily o night.

La forma squadrata, infatti, lo rende un orologio più versatile: con un look casual così come una mise d’alta moda, sarete impeccabili, sempre. Dal vernissage all’aperitivo con gli amici fino a un'occasione speciale!

Un classico intramontabile è lo squared watch in metallo, con cinturino in maglia metallica che fa molto easy chic.

Sia in silver sia in gold sia nella variante molto femminile dell’oro rosa, questo modello è tra i più amati dai cultori del genere perché è facile da abbinare. Ed è sempre attualissimo.

Per un tocco più caleidoscopico e vivace, si può optare per un quadrante multicolor: via libera alla tavolozza delle nuance invernali, prediligendo i marroni, i verdi scuri e il protagonista numero uno dell’autunno, ossia il bordeaux.



Preferite invece il ton sur ton? Benissimo: gli orologi squadrati con cinturino e quadrante della stessa nuance sono "wow"! Dal rosso ciliegia ai pastelli, va bene qualsiasi tinta quindi lasciatevi ispirare dal vostro mood e gusto personali.

Il cinturino in pelle è l’altra macro-variante oltre a quella metallica. Potete sbizzarrirvi tra stampe cocco, intarsi e punzonature varie, in sintonia con le tendenze fashion del momento.



Un trend irrinunciabile di questa stagione? Il tweed! Interpretato in maniera impeccabile dal modello Boy·Friend di CHANEL.

I cinturini così come i quadranti di questa edizione particolare del Boy·Friend, infatti, omaggiano il tessuto inglese per eccellenza, molto amato dalla maison francese per via della grande passione che proprio Mademoiselle Gabrielle nutriva per questa stoffa.

Per aiutarvi a scegliere l’orologio squadrato che fa per voi, abbiamo selezionato i 13 squared watch più mozzafiato delle collezioni attuali. Pronte a perdere la testa? Ma mai un appuntamento: arriverete sempre in orario, garantito.







CHANEL Il modello Boy-Friend con cinturino in pelle e tessuto tweed.



Credits: CHANEL Horlogerie





FENDI L'orologio con quadrante squadrato ton sur ton con il cinturino.



Credits: Fendi







JEAGER LECOULTRE Orologio con quadrante squared.



Credits: Jeager Lecoultre











LONGINES Il modello Dolcevita con quadrante rettangolare.



Credits: Longines







CALVIN KLEIN Il modello Offsite con cinturino a maglia metallica oversize.



Credits: Calvin Klein







TIFFANY Orologio con quadrante squadrato.



Credits: Tiffany







TRUSSARDI Il modello T Geometric con quadrante squared.



Credits: Trussardi







GUCCI Il modello G Frame con quadrante squared multicolor.



Credits: Gucci







BAUME & MARCIER Il modello Hampton 10051 in acciao con diamanti.



Credits: Baume & Marcier







KARL LAGERFELD Orologio con quadrante squadrato.



Credits: Farfetch







SALVATORE FERRAGAMO Orologio squared.



Credits: Farfetch







HERMÈS Orologio con quadrante squadrato incorniciato dall'iconica H del marchio.



Credits: Hermès







PATEK PHILIPPE Orologio squared con brillanti.



Credits: Patek Philippe