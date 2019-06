I nuovi modelli vista e sole del marchio uniscono il gusto tipico italiano per i materiali di qualità alla sperimentazione sulle forme

In un panorama dove si cerca di fare qualunque cosa per rincorrere l’ultima futile tendenza, Trussardi è sinonimo di un’eleganza senza fretta e senza tempo.

La ricerca della perfezione in ogni dettaglio, caratteristica del fondatore Nicola Trussardi, si riflette oggi nelle nuove collezioni che riprendono e rendono contemporaneo quel gusto italiano celebre in tutto il mondo che ha reso famoso il marchio.



Le linee eyewear summer 2019 per uomo e donna rispondono così all’esigenza dello chic estivo, fatto di giornate lunghe e passeggiate indulgenti, calandosi e declinandosi nella quotidianità odierna.

Forme e materiali sperimentali, uniti alle suggestioni dei temi classici dell’occhialeria, come il modello iconico aviator, uomo, realizzato in due diverse tipologie di acetato.

Facile immaginarli abbinati ad un look utility da città, bermuda in cotone e sandali a fasce in pelle.

O strutture in metallo che creano effetti architettonici di pieni e vuoti in contrasto con lenti oversize tipiche anni Sessanta.

Un modello romantico e boho da portare con un abito lungo, ma senza essere nostalgici o retró: al posto delle stampe etniche meglio preferire un colore in tinta unita.

O ancora elementi sportivi, come gli spoiler laterali, ponte e lenti flash, realizzati in metallo nero, il materiale che si è imposto nelle ultime tendenze accessori.

Per uno sguardo nuovo e attuale sul look endless summer da surfista, con tank top e - perché no? - un paio di ciclisti.

Insieme alle proposte sole, la collezione Trussardi eyewear 2019 continua con i modelli vista: trovate tutte le varianti nella gallery sotto, sfogliatela per non perdervi tutte le anticipazioni per la nuova stagione.