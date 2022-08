Amazon Fashion presenta Virtual Try-On: una nuova funzione interattiva che consente di provare virtualmente gli occhiali da sole prima di acquistarli.

Fare shopping online ha indubbiamente i suoi vantaggi: ci permette di fare acquisti ovunque ci troviamo, di pagare i capi e gli accessori che amiamo di più con un solo click e di riceverli a casa senza neanche bisogno di scomodarsi.

Ma non tutto si può comprare così facilmente online e ci sono alcuni pezzi del guardaroba, occhiali da sole in primis, che andrebbero provati prima di finire nel carrello.

Per questo Amazon Fashion ha lanciato Virtual Try-On, una nuova funzione interattiva che consente di provare virtualmente i propri occhiali da sole, di vederli addosso da ogni angolazione e di andare così a colpo sicuro.

Nato per migliorare l’esperienza di acquisto dei suoi utenti e aiutarli a trovare più facilmente il proprio modello del cuore, questo nuovo servizio ha tutte le carte in regola per semplificare la vita alle shopping addicted con la passione per gli occhiali.

Come funziona?

Virtual Try-On: il nuovo servizio di Amazon Fashion

Tutto quello che dovete fare è aprire l’app di Amazon Fashion ed esplorare la ricca selezione di modelli che include gli occhiali da sole firmati da brand come Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Hawkers, Carrera, Kate Spade o Polaroid.

Una volta individuati i vostri preferiti, cliccate su “Virtual Try-On” e poi puntate sul viso la telecamera frontale del vostro dispositivo mobile in modo da capire subito se la montatura che state provando può fare per voi.

Con questa nuova funzione anche voi potrete provare un’infinità di montature, declinate in tanti diversi stili e colori, e condividere sui social con i vostri amici la foto dei vostri occhiali virtuali!