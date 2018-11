Una versione inedita dei famosi modelli di accessori Origabs: platino, canna di fucile, ossidiana e rosso

Non è mai troppo presto per dare il benvenuto alle feste, ammettiamolo. Aspettiamo solo che ci venga dato il via libera per iniziare sentire il mood pre natalizio. Anche nei look.

E da dove partire se non da quello che ci mettiamo addosso tutti i giorni, la borsa?

Gabs ci presenta una versione glamour dei suoi famosi modelli di accessori trasformabili Origabs in pelle metallizzata platino, canna di fucile, ossidiana e rosso.







Ispirati agli origami giapponesi, i modelli della capsule collection natalizia Origabs sono un portafoglio e due bag, Yoko, piatta a mano che diventa anche vaso e bauletto, e Mitsuko, pochette a spalla che diventa un piccolo beauty.

Super versatili in pieno stile Gabs, perfette sia per il daily life che per i look eleganti che sceglieremo con cura in questo periodo di cene e serate speciali.

Sfogliate la gallery e scopritele in tutte tutte le varianti che abbiamo riunito per voi, le feste sono ufficialmente iniziate!