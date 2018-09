Il brand di accessori fashion arriva alla Rinascente di Milano con un pop-up store e una collezione Autunno 2018 imperdibili.





Un astro luminoso del panorama europeo di accessori fashion e un fiore all’occhiello tutto italiano: stiamo parlando di Nalì.

Il brand mescola l’esuberante lusso di Napoli, la visione cosmopolita di Londra e una passione per la moda senza confini, quella che accomuna i quattro fratelli Brocchieri che hanno dato vita a questo marchio di accessori chic.



Da sempre specializzato in borse, bijoux e accessori di moda, negli ultimi anni ha completato l'offerta producendo anche occhiali da sole.



Ogni pezzo firmato Nalì esce dalle menti nonché dalle mani esperte di un team di designer che vive e lavora tra Napoli e la capitale del Regno Unito, due città che dettano legge in materia di moda e che con le loro atmosfere fashion ogni giorno ispirano le nuove creazioni del brand.



Creazioni molto apprezzate sia in patria che all’estero: oltre alle cinquecento boutique italiane che sfoggiano in vetrina borse, alta bigiotteria e sunglasses firmati Nalì, anche in Gran Bretagna, nei paesi scandinavi e nei department store olandesi più di tendenza questo marchio è diventato un vero must have.



La forza di Nalì sta nella sua eterogeneità di punti di vista: il fatto che i designer vivano e respirino atmosfere europee così diverse riesce a unire il gusto prettamente italiano alle ultime tendenze internazionali.



Dai cappelli alle sciarpe, dalle borse alle collane, agli orecchini e agli anelli, ogni particolare è materia che viene modellata ad arte nei laboratori di Nalì.



Le declinazioni sono infinite e vanno dalla mini pochette, perfette persino per il red carpet, alla tote bag, elegante e "smart" di portare con sé tutto il giorno.



I materiali strizzano l’occhio all’estetica pop, in un tripudio di colori brillanti, trame jacquard e texture metalliche, un inno all’arte e alla moda.



Proprio questo sapore dal retrogusto artistico fa da fil rouge alla nuova collezione Autunno 2018.



Un’allure rétro-chic ma con elementi attualissimi: dal velluto dei cerchietti e delle fasce per capelli ai motivi floreali e vegetali che sbocciano su zaini e orecchini, le ultime tendenze della moda internazionale si mescolano nelle nuove proposte di Nalì.



La collezione autunnale è disponibile nel pop-up store del brand che sarà alla galleria Annex della Rinascente di Milano fino al 24 settembre. Un angolo coloratissimo con un’ambientazione dal sapore un po’ rétro che riecheggia nei dettagli le atmosfere anni Cinquanta, tra superfici in vetro lucido colorato alternate al velluto.



Ecco un assaggio della nuova collezione Autunno 2018 di Nalì e preparatevi a correre alla Rinascente per non perdere il pop-up store!







