18 capi e accessori da indossare dopo la quarantena (oppure anche durante, come antidoto alla tristezza)!



La Primavera è arrivata da qualche settimana in un momento in cui le nostre menti e i nostri cuori sono decisamente altrove...

Ma non cediamo all'ansia e alla tristezza. Mettiamole da parte per un po' e pensiamo anche alle cose belle che ci attendono (e speriamo a breve)!

Concediamoci una bella boccata di primavera da respirare - e indossare - a pieni polmoni.

Anzi, approfittiamone per fare un elenco un bell'elenco di tutte quelle cose che ci piacerebbe mettere una volta uscite dalle nostre case. Quelle che ci faranno sentire belle, chic e speciali.

Dall'abito in pizzo romantico, alla piccola tracolla in pelle bianca, dai sandali colorati agli occhiali da sole, ecco una selezione di 18 capi e accessori che vi faranno venire voglia di primavera e che noi abbiamo già messo nelle nostre wishlist.

Pronti per essere acquistati in un click e indossati appena finita la quarantena (o anche durante, se volete sentirvi subito un po' più su di morale, li trovate online)!

Abito in pizzo rosa antico, SANDRO PARIS

Superstar in special edition con cuori, ADIDAS ORIGINAL

Occhiali da sole, BOTTEGA VENETA

Camicia in denim con collo alla coreana e maniche a sbuffo, H&M

Tracolla in pelle bianca Beat, COCCINELLE

Maglia a maniche corte effetto zig zag, MANGO

Gonna midi a tubino stampa check, ZARA

Giubbino in jeans con dettaglio in pizzo, MISS SIXTY

Pantaloni a palazzo a righe, EMME by MARELLA in collaborazione con WAIT AND SEE

Sandali con cinturino alla caviglia e pietre, SERGIO ROSSI

Tuta intera con cintura in vita verde menta, & OTHER STORIES

Jeans a palazzo, FRAME

Slippers in satin, LE MONDE DE BERYL

Spolverino in seta stampata, MANTERO 1902

Shorts a vita alta, TWINSET

Maglietta a righe con profili colorati, PETIT BATEAU

Scarpe con il tacco aperte sul tallone, JIMMY CHOO

Abito in tulle con piccoli cuori applicati, ATELIER EME

