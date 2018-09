È inutile fingere di avere tutto sotto controllo: il nostro guardaroba ha bisogno di un restyling, e MAX&Co. lo sa.





Quello del creare spazio, liberarci del superfluo è un trend, il decluttering, che in poco tempo ha attecchito in tutto mondo, quasi una scuola di pensiero. Il concetto è semplice, ma non banale: ordine e spazio attorno a noi, uguale meno stress, ansia e più serenità dentro di noi.

E qual è per una donna il primo posto in cui c’è bisogno di mettere ordine? Risposta facile: il guardaroba. Ma da che parte iniziare? Cosa tenere? Cosa buttare? Per creare gli abbinamenti giusti per ogni occasione, dall’ufficio all’aperitivo servono poche cose strategiche: qualcosa di aggiornato alle ultime tendenze, gli evergreen salva look e i nostri "teddy bear", quelli a cui siamo legate sentimentalmente. Ciò che scartiamo lo destineremo a una nuova proprietaria. Non ci serve altro.

La collezione MAX&Co. è fatta di capi investimento: cappottini wrap, parka, piumini - quegli intramontabili che non passano mai e stanno bene con tutto. Ma anche di maglioni over, jeans cropped, party dress cool e all'ultima per cui perdere la testa.









Ma come mixarli insieme nel modo giusto? Niente paura. MAX&Co. ha pensato a come aiutarci a dare nuova vita al nostro guardaroba con il progetto "MAX UP YOUR WARDROBE".

Dal 26 Settembre al 31 Ottobre portando uno dei vostri capi preferiti, anche non firmato MAX&Co., in una boutique del marchio riceverete una consulenza di styling personalizzata per "rifargli il look" al passo con le ultime tendenze.

E magari rinnovare proprio quell’amato abitino di dieci anni fa che langue in attesa di una seconda opportunità! Qui trovate la boutique aderente più vicina a casa vostra, potete prenotare il vostro appuntamento sia in negozio che telefonicamente.









Noi di Grazia vi abbiamo riservato un incontro speciale con le nostre stylist nei flagship MAX&Co. di Milano (11 ottobre) e Roma (12 ottobre): prenotate un appuntamento prima che i posti esauriscano scrivendo a questa mail!

Se non riuscite a partecipare scoprite il vostro profilo di stile con il test al sito maxupyourwardrobe.maxandco.com e guardate i tutorial realizzati da Grazia.it e MAX&Co. su come organizzare il guardaroba e sui must have per la prossima stagione.

Seguiteci su @maxandco e @grazia_it per rimanere aggiornate e raccontateci la vostra storia, siamo curiosi di conoscerla.

MAX UP YOUR WARDROBE!