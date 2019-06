Linee pulite, montature leggere e colori delicati: la nuova collezione di occhiali da sole di Max Mara è più femminile e raffinata che mai.

Ci sono capi e accessori che trascendono le stagioni e ci accompagnano 365 giorni l’anno senza stancarci mai: i cari vecchi jeans sono i nostri più grandi alleati sia in inverno che in estate, una camicia raffinata è un vero asso nella manica per essere impeccabili in ogni occasione, ma sono gli occhiali da sole il grande pezzo cult che ci segue davvero ovunque, dall’alba al tramonto.

Dimensioni mini, impatto maxi. Gli occhiali da sole si confermano un accessorio assolutamente irrinunciabile e rientrano nella lista dei grandi must have che possono fare la differenza, definendo lo stile di chi li indossa e stravolgendo completamente il look (e la propria visione della vita).

Se c’è una collezione ricca di proposte in grado di aggiungere un tocco di classe a tutti gli outfit quotidiani è la linea di occhiali Max Mara che ha lanciato per la nuova stagione una linea di modelli di ottima fattura, versatili e super desiderabili che si adattano bene a qualsiasi viso, look e occasione.

Scopri i nuovi occhiali da sole firmati Max Mara

Effetto retrò





Silhouette vintage e lenti sfumate per gli occhiali da sole oversize di Max Mara che hanno già conquistato anche le celeb. Le montature tonde sono state totalmente rivisitate e arricchite da dettagli moderni e particolari preziosi. Per la nuova stagione Max Mara infatti ha pensato a una variante ancora più chic dei classici modelli anni ’70: con frame in metallo con micro gancetti, aste sottili e lenti tonde, in due varianti di colore, grigio scuro e miele. Una versione dallo stile unico che unisce design e leggerezza e che merita spazio nel guardaroba quotidiano.





Acquistali subito qui!

New Classic





Continua il successo degli occhiali da sole dal taglio slim. Max Mara lancia per la nuova stagione una silhouette sottile, moderna ed essenziale. Cavalcando il trend delle montature micro, il brand ha reinterpretato la tradizionale forma ovale, tanto amata da it girl e influencer, proponendo un’inedita versione dalle linee pulite che si abbina praticamente con tutto. Ispirati alle classiche montature degli anni ’90, questi occhiali da sole, semplici e raffinati, presentano struttura rimless in metallo e aste double-wire con terminali in acetato. Un vero passepartout da sfoggiare a tutte le ore del giorno.

Acquistali subito qui!

Moderni e non convenzionali

Non passano mai di moda gli occhiali da sole Aviator con le lenti a goccia. Max Mara li propone in questa stagione con un nuovo design moderno e minimale, contraddistinto da una leggera montatura doppia in metallo con lenti esposte e un inserto in cristallo tono su tono. Il tocco in più che non ti aspetti? Gli spoiler laterali rimovibili in metallo traforato che rendono ancora più attuale questa montatura evergreen.

Acquistali subito qui!

I nuovi occhiali da sole di Max Mara sono un vero e proprio inno allo stile e all’eleganza italiana: sono l’accessorio ideale per valorizzare gli outfit più basic, ma completano alla perfezione anche le mise più ricercate. Abbinati a completi e tailleur della collezione Tuxedo esprimono al meglio tutto il loro potenziale, ma rendono super classy anche i look più disinvolti.

Che siano per un weekend al sole o per affrontare i mille impegni quotidiani, ci sono modelli pensati per ogni viso, occasione e mood. Non vi resta che adocchiare i vostri modelli preferiti!