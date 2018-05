Timberland presenta i Los Angeles Wind, i nuovi sandali da indossare dall’alba al tramonto, per tutta la stagione.







Dopo lunghi mesi in cui stivali e stivaletti sono stati una scelta obbligata, ora che la bella stagione è entrata nel vivo è finalmente arrivato il momento di scoprire i piedi e di cominciare a indossare calzature più estive.

Chi non sa rinunciare alla sensualità dei tacchi, non vedrà l’ora di sfoggiare sandali dall’altezza vertiginosa, chi invece ha uno stile di vita particolarmente dinamico, potrà contare su modelli rasoterra più comodi e versatili, come i Los Angels Wind, i nuovi sandali flat proposti da Timberland per la Primavera-Estate 2018, perfetti per affrontare i ritmi frenetici della quotidianità con quella dose di glamour che non guasta mai.





Valida alternativa a ballerine e loafers, questi nuovi sandali dalla tomaia intrecciata sono la scelta giusta per chi vuole un look che non passi inosservato, che sia semplice e allo stesso tempo ricercato. Si possono indossare di giorno, con un semplice paio di jeans e una t-shirt basic; ma sono perfetti anche di sera, abbinati a romantici maxi dress o a tute stampate.

Grazie alla suola con plateau curvato in gomma, il plantare in Ortholite e l’intersuola in EVA, i Los Angeles Wind garantiscono il massimo comfort 24 ore su 24 e con la loro versatilità si riveleranno i vostri più fedeli alleati in ogni momento della giornata.

Per un incontro di lavoro, un pomeriggio di shopping o un appuntamento galante: questi sandali si prestano agli abbinamenti più disparati, possono essere indossati in più di un'occasione e meritano senz'altro un posto d’onore nel guardaroba di stagione.