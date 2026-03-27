Design essenziale, colori sofisticati, dettagli preziosi: Peserico presenta “Itinera”, la nuova borsa iconica che celebra una femminilità dinamica e sofisticata.

La vita quotidiana è scandita da appuntamenti, scadenze e ritmi sempre più serrati e riuscire a mantenere il passo tra un impegno e l’altro senza rinunciare all’eleganza può rivelarsi una vera sfida.

Pensando proprio alle donne di oggi, che desiderano coniugare praticità e stile in qualsiasi momento della giornata, Peserico ha creato “Itinera”: la sua prima borsa iconica che è un vero e proprio omaggio al dinamismo femminile.

Da sempre interprete di un lusso capace di unire comfort e qualità, per la nuova stagione il brand ha presentato la perfetta alleata quotidiana, una borsa dal design essenziale che si trasforma a seconda delle occasioni.

Grazie agli angoli esterni ripiegabili, infatti, "Itinera" passa da una silhouette compatta a una shopper capiente, diventando la compagna ideale sia di giorno che di sera.

E del resto il suo nome, ispirato al latino itineris, evoca proprio quei momenti unici vissuti dalle donne contemporanee in ogni fase della giornata.

Disponibile in due diverse dimensioni, "Itinera" è proposta in pelle pregiata, la scelta giusta per chi predilige i look dall’eleganza senza tempo, o in versione bimaterica con inserti in tela, l’opzione ideale per un outfit dall’attitude più estiva e cosmopolita.

A renderla ancora più preziosa, i passanti sui manici in catena diamantata Punto Luce, un dettaglio che riflette l’heritage di Peserico e che è anche il suo tratto distintivo.

Presentata con un evento esclusivo nella boutique di via della Spiga a Milano, "Itinera" si può acquistare ora anche online sull’e-shop del brand.