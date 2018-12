Swatch presenta Swatch X You con un evento nello store di Corso Vittorio Emanuele II a Milano

L’ultima novità del brand Swatch è la possibilità di personalizzare l’orologio-icona in plastica con texture e colori che sappiano raccontare la storia di chi lo indossa.

Il concept si chiama Swatch X You: 15 fantasie diverse tra cui scegliere e che spaziano dalla moda al design; colore della cassa intercambiabile e un messaggio personalizzato da incidere sul retro.

Seguendo questa filosofia, l’evento di presentazione Swatch X You allo Swatch Store in Corso Vittorio Emanuele II a Milano, mercoledì 12 dicembre, non poteva che essere ad alto contenuto social. Un invito esteso a chiunque volesse partecipare e 4 giovani testimonial d'eccezione: Barbara Donadio, Sophia Salaroi, Alessandro Magni e Roberto De Rosa. Quattro ragazzi, quattro Swatch X You diversi scelti in base alle loro passioni, inclinazioni e desideri.

Secondo Roberto: "Sentiamo tutti la necessità di esprimerci, per questo è importante avere accessori sempre più personali". Sophia conferma: "Con 15 texture diverse Swatch è capace di raccontare tutte le sfaccettature della mia stravagante personalità!".

"In un solo orologio riunisco la mia passione per la moda e il mio stile di vita dinamico”, commenta Barbara, mentre per Alessandro: “Fumetti e slang: il mio Swatch X You è un’opera di street-art metropolitana indossabile”.

Un appuntamento immancabile per tutti i fan di Swatch.

Il nostro Direttore Silvia Grilli e noi di Grazia c’eravamo, tra djset, catering dedicato con le texture dei nuovi design e ospiti che si cimentavano a creare il loro Swatch X You con l’aiuto del configuratore.

