Manca poco a Natale: ecco i capi Carla Ferroni che vi accompagneranno durante tutte le feste.



Durante le vacanze di Natale le occasioni per sfoggiare look "wow" sono innumerevoli: tra aperitivi, cene tra amici e pranzo del 25 dicembre, essere impeccabili è fondamentale.

Ecco perché serve un mini guardaroba "ad hoc", bastato su capi eleganti e "passepartout", da mixare a piacimento: proprio a questo ha pensato Carla Ferroni.



L’abito con nastro da annodare in vita color burgundy, ad esempio, è l’ideale da indossare nelle occasioni più glamour di dicembre. E la blusa rosso fuoco, interpretazione perfetta della nuance numero uno del Natale? Non può certo mancare all’appello.



Anche la gonna nera a tubino con inserti patchwork di ecopelle è un jolly che vi salverà in molte occasioni: potete abbinarla alla blusa punteggiata da paillettes o a quella che inserti in pizzo.





Carla Ferroni: il look per le feste in montagna

Bon ton è, invece, l’abito total black con colletto bianco impreziosito da disegni floreali composti da borchiette: l’effetto "preppy" è assicurato!



Comodità e glamour sono invece i punti di forza della gonna pantalone, adatta alle occasioni "daily" così come quelle più speciali.



Infine per festeggiare il countdown della sera di Capodanno, cosa c'è di meglio della maglia in raso con inserti di paillettes multicolor? Il tocco ideale per arrivare con stile alla mezzanotte e salutare l'anno nuovo.

Non vi rimane che sfogliare la gallery e cominciare a prepararvi alle feste!

Il look perfetto Carla Ferroni per le feste di Natale Abito color burgundy con nastro da annodare in vita Carla Ferroni.



Credits: Carla Ferroni

Gonna a tubino nera con inserti patchwork di ecopelle Carla Ferroni.



Credits: Carla Ferroni



Blusa rossa Carla Ferroni.



Credits: Carla Ferroni





Gonna pantalone in nero Carla Ferroni.



Credits: Carla Ferroni



Blusa con inserti di paillettes variopinte Carla Ferroni.



Credits: Carla Ferroni



Abito nero con colletto bianco decorato da borchie Carla Ferroni.



Credits: Carla Ferroni



Blusa nera con paillettes Carla Ferroni.

Credits: Carla Ferroni

Blusa con pizzo e brillantini Carla Ferroni.



Credits: Carla Ferroni



