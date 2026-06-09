

Da quasi cinquant’anni il brand italiano custodisce il valore dell’artigianalità attraverso borse senza tempo, materiali d’eccellenza e un Made in Italy autentico che continua a evolversi



Ci sono aziende che seguono le tendenze e altre che costruiscono nel tempo un’identità riconoscibile, coerente e destinata a durare. Iacucci appartiene a questa seconda categoria. Il brand italiano di borse e accessori, nato nel 1976 dall’intuizione di Paolo e Nalù Iacucci, si prepara a celebrare nel 2026 un traguardo importante: cinquant’anni di storia. Parliamo di mezzo secolo di ricerca, cultura manifatturiera e passione autentica per il prodotto.

Iacucci: Aquilone bag

Credits: Courtesy of Press Office

Una storia che affonda le radici nell’artigianalità italiana più vera, quella fatta di esperienza, gesti precisi e attenzione quasi ossessiva ai dettagli. Fin dall’inizio, infatti, Iacucci ha costruito la propria identità attorno a un’idea molto chiara: creare oggetti belli, funzionali e destinati a durare nel tempo. Pezzi pensati per accompagnare la quotidianità con eleganza e qualità concrete.



Iacucci: il valore di restare indipendenti

In un mondo dominato dalla velocità e dal consumo immediato, il brand ha scelto negli anni una strada diversa, rimanendo fedele a una dimensione indipendente e profondamente legata al saper fare. Una filosofia che ancora oggi rappresenta il cuore dell’azienda e che si traduce in un approccio lontano dalle logiche dell’eccesso: niente compromessi sulla qualità, attenzione rigorosa ai materiali e una creatività sempre coerente con l’identità del marchio.

Iacucci : Albume bag

Credits: Courtesy of Press Office

Il valore di questa visione è stato riconosciuto anche all’estero. Tra i primi mercati internazionali a credere nel progetto c’è stato il Giappone, da sempre attento all’eccellenza manifatturiera e alla cultura del dettaglio. Qui Iacucci è riuscito nel tempo a conquistare una clientela sofisticata e consapevole, diventando un punto di riferimento del Made in Italy contemporaneo.

Tra i segnali più significativi dell'evoluzione del brand c'è anche il recente ingresso in Rinascente. Una collaborazione che, avviata nell'ottobre 2025, ha conosciuto una crescita rapida e naturale, portando Iacucci in alcuni dei principali department store italiani. Un risultato che testimonia la crescente attenzione verso un marchio capace di interpretare il Made in Italy contemporaneo attraverso qualità, identità e cultura del prodotto.

La sinergia con Rinascente rappresenta oggi un'importante vetrina per il brand e un ulteriore riconoscimento del valore di una proposta che continua a distinguersi per autenticità e visione. Dal 2026, inoltre, Iacucci sarà presente anche nello storico store milanese, consolidando ulteriormente il proprio percorso di crescita.

Iacucci: Pistillo bag

Credits: Courtesy of Press Office

A dare continuità e nuova energia al progetto è stato poi l’ingresso in azienda, nel 2011, di Gaia Iacucci. La nuova generazione ha saputo reinterpretare l’eredità familiare con uno sguardo contemporaneo, mantenendo intatti i valori originari ma introducendo una sensibilità nuova verso design, innovazione e linguaggio estetico. È proprio in questo equilibrio tra tradizione da tramandare e modernità che si riconosce oggi il carattere del brand.



L’eleganza contemporanea della SS26

Un’identità che emerge chiaramente anche nella nuova collezione SS26, interamente 100% Made in Italy. Una collezione che racconta il forte legame di Iacucci con il territorio abruzzese e con le sue eccellenze artigianali, reinterpretate attraverso materiali naturali, forme essenziali e dettagli raffinati.

Iacucci: Zero bag

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La stagione si ispira all’arte dell’intreccio manuale e alla lavorazione della ceramica, due tradizioni simbolo dell’Abruzzo, tradotte in un linguaggio contemporaneo attraverso rafia, paglia, canvas e pellami italiani di altissima qualità. Le tonalità richiamano le sfumature calde e porose delle maioliche locali, mentre le silhouette mantengono quella pulizia sofisticata che da sempre caratterizza il marchio.

Le nuove icone di stagione

Tra i modelli protagonisti spicca Alba, una delle borse più iconiche di Iacucci, reinterpretata in nuove tonalità soft ispirate all’argilla. Proprio Alba è stata scelta anche come simbolo del cinquantesimo anniversario: per celebrare la ricorrenza, il brand ha infatti realizzato un’edizione speciale da cui nasceranno ulteriori varianti destinate alle future collezioni.

Iacucci: Alba bag

Credits: Courtesy of Press Office

Accanto a lei trovano spazio Opera, storica shopping bag proposta per la SS26 in morbido camoscio, Albume, pratica cross-body versatile e trasversale, Aquilone, dal carattere rilassato e sofisticato, e Zero, nuova sacca a spalla leggera ed essenziale. Completa la collezione Mini Sorbetto, mini bag estiva che combina paglia e suede tono su tono.

Più che inseguire il concetto di lusso ostentato, Iacucci continua ancora oggi a raccontare un’altra idea di eleganza: autentica, silenziosa, costruita sulla qualità reale del prodotto e sulla forza del tempo. Perché dopo quasi cinquant’anni, ciò che rende speciale il brand rimane la stessa capacità con cui tutto è iniziato: trasformare la materia in oggetti che raccontano una storia.