La nuova borsa della Maison francese è la it-bag primaverile. Scoprite come indossarla

Versatile e smart, ma anche esclusiva e preziosa. Sono tante le qualità che vengono richieste alla borsa perfetta, soprattutto con l’arrivo della primavera, quando le giornate si allungano e le occasioni per uscire si moltiplicano.

Guirlande de Cartier è la nuova nata della Maison francese che dalla mattina alla sera può accompagnarci tra gli impegni quotidiani e gli eventi più speciali: un oggetto del desiderio ispirato all’iconico scrigno rosso portagioielli, protagonista della lunga storia Cartier, di cui Guirlande riprende la forma ottagonale e il famoso festone di fiori dorato in stile neoclassico che lo decora.

La cura artigianale per cui la Maison di gioielleria è famosa nel mondo si riconosce non solo nella qualità dei materiali e dell’esecuzione, ma anche nell’originalità del design.

Disponibile in tre misure, mini, piccola e media, quattro colori, nero, verde scuro, pelle e il classico rosso, e impreziosita da una comoda tracolla, Guirlande diventa una borsa passe-partout dalla quale è difficile separarsi.

Ecco come indossarla dalla mattina alla sera in 3 look diversi: dagli impegni diurni di lavoro, passando all’aperitivo del fine settimana in città, fino a un evento serale.





Everyday look

Guirlande de Cartier verde nella size media diventa una capiente borsa utility da giorno che osa l’abbinamento ad una sneaker classica. Perfetta per i toni naturali come il ruggine, uno dei must-have della primavera 2019.





Clash of colors

Per un look da aperitivo informale all’aperto in città, Guirlande de Cartier rossa in taglia piccola, da portare a mano come un bauletto. Abbinatela ad un jeans chiaro dal taglio anni Novanta e ad una camicetta rosa a vestaglia per la combinazione ‘color clash’ del momento.





Spring party look

Nella variante mini colore nero con tracolla a spalla, Guirlande de Cartier è una borsa gioiello da portare con un vestito lungo ai piedi, per giocare con le proporzioni. Semplice e lineare nella forma geometrica, si abbina perfettamente al trend delle rouches e dei volants romantici di questa stagione.