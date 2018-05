I gioielli GUESS vestono la femminilità di romanticismo e seduzione grazie alla nuova linea per la Primavera-Estate 2018. La parola d'ordine è "Pink Positive", vera e propria filosofia che anima la nuova collezione e che permette di vedere il mondo con una prospettiva rosea



La nuova collezione di gioielli GUESS per la Primavera-Estate 2018 tinge di rosa la nuova stagione, rendendola romantica e fiabesca.



Femminilità allo stato puro unita a un filo narrativo che sa di favola: questi sono gli ingredienti essenziali della nuova linea che, tra cuori e lucchetti, riecheggia segreti femminili e quella capacità che solo le donne hanno di trasformare di colpo tutto il mondo in rosa, tingendolo improvvisamente di "Pink Positive". Questo è il mood numero uno della nuova collezione, una vera filosofia di vita nonché uno dei superpoteri tipici del gentil sesso che riesce sempre, immancabilmente a trovare il lato positivo in qualsiasi circostanza. Anche grazie al mood pink che anima i gioielli GUESS della collezione PE 2018 questa forza femminile di trasformare la vita quotidiana in fiabesca si fa ancora più sentire.



I pendenti, gli orecchini, gli anelli e i bracciali dal mood "Pink Positive" si rivolgono a un nuovo tipo di madame molto contemporanea; una dama moderna 2.0, multitasking e perennemente in movimento per sua stessa conformazione: insomma, la young woman di oggi in tutte le sue sfumature caleidoscopiche. Ma la sfumatura numero uno rimane quella in rosa: i gioielli GUESS della nuova collezione tingono il mondo di chi li indossa proprio di questo colore-simbolo della femminilità e del pensare positivo, giocando con le parole del motto Pink Positive che riecheggia "Think Positive" ma soprattutto infondendo la nuance rosa come sottofondo esistenziale di chi vorrebbe vivere la vita come in una fiaba a occhi aperti.



Tra i must della collezione spiccano i gioielli con i charm in cui figurano elementi emozionali ed evocativi, vere icone del mondo estivo della GUESS Girl. Tra queste icone ci sono quelle protagoniste della simbologia romantica di amore e passione senza fine, come i lucchetti e l’infinito.

I gioielli arricchiti dai charm sono sinonimo di stile glam e tendenza, ammantati di raffinatezza e contraddistinti da una combinabilità e versatilità totali dei vari gioielli, da vivere in piena libertà e in piena tinta rosa.



La donna che adora la moda e ama essere sempre al passo con le passerelle troverà invece in questa collezione il proprio mondo ideale: un cocktail di tendenze must del momento, con un occhio di riguardo rivolto anche alle influencer e alle fashion blogger di tutto il mondo. I protagonisti di questo mood passano dallo stile vistoso e irriverente alle linee minimal chic e bonton, rispondendo così ai gusti più svariati e differenti.

Ancora più sensuali si rivelano i gioielli con i cuori (autentica icona di GUESS Jewellery) che tuttavia in questo caso non sono solamente simbolo di romanticismo ma anche di seduzione. Una seduzione che diventa mood ma, anziché tingersi di red passion, si colora ancora una volta di rosa. Proprio il rosa, infatti, si rivela il fil rouge (anzi: il fil rose!) che si dipana lungo tutta la nuova collezione, rendendo ogni pezzo un tassello significativo della nuova filosofia "Pink Positive" che anima i gioielli GUESS.



Scoprite il perfetto connubio delle due anime tipiche del marchio GUESS, quella sensuale e quella romantica, nella gallery dedicata alle sue nuove collezioni di gioielli imperdibili.



La collezione di gioielli GUESS per la Primavera-Estate 2018 Gioielli CHAIN WATERFALL e HEARTLOCK di GUESS per la Primavera-Estate 2018.



Credits: GUESS



La collana CHAIN WATERFALL di GUESS per la Primavera-Estate 2018.

Credits: GUESS





La collana HEART LOCK di GUESS per la Primavera-Estate 2018.

Credits: GUESS





Il bracciale HEART LOCK di GUESS per la Primavera-Estate 2018.

Credits: GUESS



Gli orecchini HEART LOCK di GUESS per la Primavera-Estate 2018.

Credits: GUESS



I gioielli ENDLESS LOVE di GUESS per la Primavera-Estate 2018.



Credits: GUESS





La collana HEART BOUQUET di GUESS per la Primavera-Estate 2018.

Credits: GUESS

La collana ENDLESS LOVE di GUESS per la Primavera-Estate 2018.

Credits: GUESS

La collana PRINCESS di GUESS per la Primavera-Estate 2018.

Credits: GUESS







Gli orecchini PRINCESS di GUESS per la Primavera-Estate 2018.

Credits: GUESS



