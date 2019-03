Perfette 24 ore su 24, le gonne lunghe si confermano uno dei pezzi cult del guardaroba di stagione. Ecco una selezione di modelli da non lasciarsi scappare.



Durante i mesi invernali ci si deve impegnare parecchio per abbinare le gonne lunghe a regola d’arte, ma ora che la bella stagione è dietro l’angolo ci si potrà divertire con il mix&match e sarà molto più facile indossarle nel quotidiano.

Certo, forse bisognerà pazientare ancora un pochino per poter abbandonare definitivamente calze e collant e tornare a sfoggiarle a gambe nude, ma di sicuro non c’è niente di meglio per affrontare con la giusta dose di stile questo periodo di transizione in cui capricci del meteo e temperature ballerine sono all’ordine del giorno.





Fresche, comode e pratiche, le gonne lunghe conquistano senz’altro per la loro versatilità, ma piacciono tanto anche perché consentono di mostrare il proprio lato più femminile senza scoprirsi troppo e di nascondere gambe non (ancora) perfette!

I modelli ampi e vaporosi, dai colori vivaci o dalle stampe vitaminiche, spopolano già tra le fashioniste, ma le proposte per la primavera-estate 2019 riusciranno a soddisfare i gusti (e le esigenze) di tutte.

Dalle gonne lunghe in cotone, di jeans o in pelle, perfette per il giorno; a quelle in pizzo, in tulle, in seta o tempestate di paillettes, più indicate per la sera: ecco 16 modelli su cui dovreste subito mettere gli occhi!





GABRIELA HEARST Gonna lunga in seta a pois

Credits: farfetch.com





TWINSET Gonna lunga a portafoglio in misto seta

Credits: twinset.com





5 PROGRESS Gonna lunga plissettata con cintura in vita

Credits: 5progress.it





TORY BURCH Gonna lunga bianca in cotone con ricami colorati

Credits: farfetch.com





ROCHAS Gonna lunga in satin a stampa floreale

Credits: matchesfashion.com





MOTIVI Gonna lunga beige a pieghe

Credits: motivi.com





DONDUP Gonna lunga in viscosa dalle stampe floreali

Credits: dondup.it





NANUSKA Gonna lunga in pelle con i bottoni

Credits: netaporter.com





LUISA BECCARIA Gonna lunga in cotone con maxi ruches

Credits: modaoperandi.com





ALICE + OLIVIA Gonna lunga nera in pizzo e paillettes

Credits: farfetch.com





FORTE FORTE Gonna lunga rosa con i bottoni

Credits: farfetch.com







BENETTON Gonna lunga di jeans a pieghe

Credits: it.benetton.com





MISSONI Gonna lunga plissetta con riflessi glitter

Credits: farfetch.com









PIAZZA SEMPIONE Gonna lunga ampia a stampa floreale

Credits: piazzasempione.com





THOM BROWNE Gonna lunga in cotone con applicazione di paillettes

Credits: farfetch.com





MARELLA Gonna a vita alta con chiusura a portafoglio

Credits: it.marella.com